Уфа стала вторым после Казани городом в России с самыми высокими сугробами

По количеству выпавшего снега за январские праздники в начале рейтинга оказались Уфа, Самара и Омск, пишет РБК со ссылкой на данные «Яндекса».



Напомним, что в Уфе за первые пять дней января выпала почти месячная норма осадков — 93%. В частности, снегопад 2 января вывел на уборку со снегом сотни машин коммунальных служб и дорожных рабочих. Последствия непогоды ощущались уфимцами еще спустя несколько дней — машинам местных жителей практически невозможно было выбраться из «снежного плена», а уборка велась лишь на очень ограниченных территориях. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров похвалил мэра Уфы Ратмира Мавлиева за уборку снега в городе.