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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Уфа стала вторым после Казани городом в России с самыми высокими сугробами

Сегодня, 12:09
Фото: 1MI
«Яндекс» назвал города с самыми высокими сугробами на новогодних праздниках

Лидерами по самым высоким сугробам на новогодних праздниках стали Казань (55 см), Уфа (54 см) и Нижний Новгород (54 см).

По количеству выпавшего снега за январские праздники в начале рейтинга оказались Уфа, Самара и Омск, пишет РБК со ссылкой на данные «Яндекса».

Напомним, что в Уфе за первые пять дней января выпала почти месячная норма осадков — 93%. В частности, снегопад 2 января вывел на уборку со снегом сотни машин коммунальных служб и дорожных рабочих. Последствия непогоды ощущались уфимцами еще спустя несколько дней — машинам местных жителей практически невозможно было выбраться из «снежного плена», а уборка велась лишь на очень ограниченных территориях. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров похвалил мэра Уфы Ратмира Мавлиева за уборку снега в городе.

 

#Валерия Панаева
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