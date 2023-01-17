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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

ЦБ РФ выпустит памятные монеты к 450-летию Уфы

Сегодня, 12:11
Номинал серебряной монеты составит три рубля

К 450-летию Уфы в 2024 году Центральный банк России намерен выпустить памятную серебряную монету номиналом три рубля. Данные об этом следуют из плана  по выпуску памятных и инвестиционных монет, опубликованном ранее на официальном сайте ЦБ РФ.

Монета из серебра 925-й пробы будет выпущена тиражом три тысячи экземпляров. Содержание серебра составит 31,1 грамма, монеты будут изготавливаться по технологии «пруф», что в данном случае означает высокий стандарт качества.

Отметим, что памятные монеты — это законное средство, которым можно беспрепятственно расплачиваться на всей территории РФ.

 

Банк России может выпустить памятные монеты к 450-летию Уфы
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#Азамат Нухов#Общество
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