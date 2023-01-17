ЦБ РФ выпустит памятные монеты к 450-летию Уфы

К 450-летию Уфы в 2024 году Центральный банк России намерен выпустить памятную серебряную монету номиналом три рубля. Данные об этом следуют из плана по выпуску памятных и инвестиционных монет, опубликованном ранее на официальном сайте ЦБ РФ.