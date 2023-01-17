ЦБ РФ выпустит памятные монеты к 450-летию Уфы

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
К 450-летию Уфы в 2024 году Центральный банк России намерен выпустить памятную серебряную монету номиналом три рубля. Данные об этом следуют из плана по выпуску памятных и инвестиционных монет, опубликованном ранее на официальном сайте ЦБ РФ.
Монета из серебра 925-й пробы будет выпущена тиражом три тысячи экземпляров. Содержание серебра составит 31,1 грамма, монеты будут изготавливаться по технологии «пруф», что в данном случае означает высокий стандарт качества.
Отметим, что памятные монеты — это законное средство, которым можно беспрепятственно расплачиваться на всей территории РФ.