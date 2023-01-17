«СЮ» упустил победу над «Магниткой» за четыре минуты. Двух шайб за матч мало

— Да. У меня такое в карьере впервые. Я такой человек, что не люблю пропускать игры, меня это раздражает. Спустя неделю я чувствовал себя уверенно, я хорошо катался, добавлял нагрузку на тренировках и не чувствовал боли. Я хотел играть. Но оказался не готов. Это моя вина. Я хотел играть в хоккей. Потом мы сделали все по правилам, затратили время, приняли меры предосторожности. Все мы усердно работали вместе с персоналом, чтобы я скорее набрал форму и вернулся на лед. Я рад вернуться.