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Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

«СЮ» упустил победу над «Магниткой» за четыре минуты. Двух шайб за матч мало

Сегодня, 04:25
Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» проиграл дома «Металлургу» 2:3

«Юлаевцы» начинали тактически грамотно, но снова не смогли забросить больше двух за игру и вновь столкнулись с недостатком общего уровня мастерства. Разбираем встречу с «Металлургом» вместе с защитником Райаном Мерфи.

Мерфи и Пустозеров вернулись, Мухамадуллин заболел

Защитник Райан Мерфи вышел на матч впервые с 15 ноября, крайний нападающий Алексей Пустозеров — с 26 декабря.

До травмы Мерфи играл в паре с Шакиром Мухамадуллиным. Молодой защитник пропустил встречу с «Металлургом» из-за болезни, но отправится с командой на выезд. Новым, вероятно, временным напарником Райана стал Виктор Антипин.

Номер 24 порой не успевал за соперником в собственной зоне, удалился, не успел накрыть шайбу перед вторым голом гостей, и поучаствовал в первом хозяйском. «Салават» мало проводил позиционный розыгрыш, где канадец проявил бы свои сильнейшие качества.

Пустозеров изначально был заявлен в четвертую тройку с Глебом Кузьминым и Евгением Тимкиным. Во втором периоде заменил Данила Аймурзина в третьей (Аймурзин «выпал из игры», как сказал главный тренер) с Данилом Алалыкиным и Егором Сучковым.

Впоследствии Виктор Козлов перешел на игру в три звена и Сучкова заменил Артем Пименов. Свой самый яркий матч после мощного октябрьского отрезка Егор сыграл в Магнитогорске как раз в связке с Пименовым, было бы интересно их вновь объединить.

Опять двойка. «Салават» никак не забросит больше двух шайб за игру

Тактически встреча поначалу напоминала противостояние с «Адмиралом». «Салават» осторожен, но больше владеет шайбой и по совокупности голевых шансов чуть острее.

Раскат в линию, не самые высокие скорости, строгий возврат против современной «Магнитки» в определенном смысле понятны. В последние пару недель «Металлург» на спаде — они проиграли 7 из 9 матчей перед поездкой в Уфу.

И на «Уфа-Арене» гости изначально были похожи на команду, которая решила «Так, хватит, к черту эти схемы, мы сыграем просто и упорно, лидеры свой шанс найдут».

Команда Ильи Воробьева пыталась раскачать вратаря в большинстве, могла контратаковать в меньшинстве и порой прессинговала одним игроком, но это вполне базовые вещи.

Поэтому, как и с «Адмиралом», зрители в первом периоде могли приуныть из-за недостатка экшна и эмоций. Может, таблица Востока и очень плотная, но если при этом хоккей не эффектный, толку от этого нет. Еще и лимит на легионеров безосновательно урезан.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

В этом претензия и к «СЮ». В 7 из 8 последних игр команда забрасывала ровно по 2 шайбы. Исключение — 5:1 против СКА. Возможно, так получается из-за подготовки к плей-офф и непростого состава соперников.

А еще так получается, потому что «Салават» в принципе в этом сезоне не феерит в нападении. Команда в числе наименее бросающих по чужим воротам (1427, меньше лишь «Сочи» и «Куньлунь»), достаточно средняя девятая строчка по голам (132).

Да, на голову по уровню мастерства «юлаевцы» не ниже того же СКА, но мастерство это не список фамилий, а принятие нужного нетривиального решения в отдельном эпизоде даже если обе команды играют правильно и строго по заданию.

Этим мастерством менеджмент команду не обеспечил и до 1 мая не обеспечит. Современный «СЮ» может «сушить» счет и побеждать от обороны. Это адекватно составу и его опыту. А с сенсационным «Торпедо» давайте сравнивать все-таки после плей-офф.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

«Магнитка» постепенно прибавляла еще до камбэка

Реализация «зелено-белыми» большинства остается нестабильной, но вчера забросить удалось, пусть и с третьей попытки, которую разбило между первым и вторым периодом.

Защита гостей проворонила Александра Хмелевского перед воротами и номер 55 без проблем выполнил прострел на Ивана Дроздова.

Шайба подействовала на «сталеваров» отрезвляюще. Тот самый момент, когда бросковый график как никогда кстати. К 30-й минуте оппонент догнал Уфу по числу бросков по воротам, затем вовсе оторвался.

Уральцы улучшили первый пас и стали быстрее и слаженнее выходить из собственной зоны, пользуясь тем, что не прессингует «Салават». Большую часть второго периода они были опаснее:

  • 23-я минута: позиционная атака с двумя бросками в створ,
  • 26-я: закрыли и возили после контратаки, в простой ситуации попали мимо ворот, но был опасный отскок от лицевого борта во вратарскую площадь,
  • 31-я: попали в перекладину,
  • 31-32-я: в рамках позиционной атаки попали в штангу и нанесли бросок в створ,
  • 34-я: опасный, но неточный бросок с переводом в весьма длинной «позиционке».

В концовке второго периода «юлаевцы» в целом вернули инициативу и успели сгенерировать следующее:

  • 36-я: выход 2 в 1, в котором Науменков решил бросить сам,
  • 36-я: быстрые 3 в 2, но бросок мимо,
  • 40-я: Шмелев мог замкнуть пас на пустые ворот, но недостаточно жестко поставил клюшку и шайба двинулась медленно.
Фото: ХК «Салават Юлаев»

Поэтому по итогам второй трети гости не сумели принципиально улучшить качество своего входа с контролем (6-10 против 5-10 в первом), а расширенная статистика 5 на 5 в целом сигнализирует о примерно равной игре.

  СЮ Металлург
Corsi for (CF) 59 53
CF, % 52,68% 47,32%
Голы 5 на 5 1 2
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 18 28
PDO, % 98,41% 101,59%
Броски мимо створа 31 25
БВ вообще 24 30
Доля БВ в общем числе бросков 43,64% 54,55%
Доля БВ 5 на 5 в Corsi for 30.51% 52.83%
БВ за минуту в атаке 1.52 2.28
Блокшоты за минуту в защите 0.68 1.14
БВ после ВВбр 5 на 5 0 0
БВ со входа в зону 5 на 5 3 4
Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5 1 4
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 1 1
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 0 1
БВ первой тройки 6 4
БВ защитников 11 8
Пробросы 5 на 5 0 2
ВВбр после пробросов 0 2
Вход 5 на 5 20 16
Брак при входе 5 на 5 17 23
Эффективные попытки входа, % 54.05% 41.03%
Вброс 5 на 5 5 3
Брак при вбросе 5 на 5 16 13
Эффективные попытки вброса, % 23,81% 18,75%
Использование входа 5 на 5, % 63,79% 70,91%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 31 30
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 79 85
Эффективные смены в атаке, % 39,24% 35,29%
Вход 5 на 5 с БВ 12 10
Вход 5 на 5 с БВ, % 32,43% 25,64%
Вброс 5 на 5 с БВ 5 1
Вброс 5 на 5 с БВ, % 23,81% 6,25%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 17 13
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 15,45% 11,30%
Фото: ХК «Салават Юлаев»

252 секунды перевернули матч: потеря у борта, неверный подъем, техника Майе, Зернова и Голдобина

1:1: Голдобин сбивает у борта Алалыкина, Сучков не подбирает шайбу, Зернов бросает верхом, Ежов не фиксирует шайбу, после нелепого отскока добивает Голди.

1:2: Майе по дуге заезжает в зону атаки, оставляя позади Хмелевского, без помех сам бросает опять же верхом, опять Ежов не ловит и отбивает в поле, никто не совершает подбор, сам же Майе весьма эффектно добивает.

1:3: после вбрасывания Науменков делает пас Шмелеву в конек, тот не готов к приему, Зернов забирает шайбу, мгновенно делает скидку назад Голдобину, тот быстро сближается, Мерфи пытается блокировать, но опять бросок верхом и уже над плечом Ежова.

В сухом остатке: потери, три броска верхом без помех, проигранный подбор, расторопность и способности соперника. В нужный момент вполне опытные и заработавшие себе в КХЛ имя игроки сумели создать разницу, и вратарь не выручил.

В победе «Металлурга» нет великой тактики, они гнули линию и доверились группе лидеров. У тебя может быть адекватный план на игру, но техника — элемент непредсказуемости. Отыгрыш одной шайбы оказался пределом.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Райан Мерфи: «Посмотрите на лица наших игроков в играх с Казанью. Это будет битва»

Канадский защитник вернулся после травмы и ответил на вопросы о своем состоянии, второй шайбе «Магнитки» и сокращении лимита на легионеров.

— Разочаровывающе. Мы вели в одну шайбу до третьего периода. У них хорошая команда, у них были хорошие моменты, им удалось реализовать некоторые. После этого мы смогли сократить отставание.

— Ваш первый матч за два месяца. Как себя чувствуете?

— Чувствую себя хорошо. Волновался, долго не играл после травмы. Это, мягко говоря, расстраивало. Поначалу немного нервничал, но в течение игры почувствовал себя более уверенно. Я решил просто играть в свою игру, подключаться к атаке и не думать о ноге, а больше думать об игре.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

— Получается, вы не до конца выздоровели в середине ноября? Сыграли один матч, потом снова вернулись в список травмированных.

— Да. У меня такое в карьере впервые. Я такой человек, что не люблю пропускать игры, меня это раздражает. Спустя неделю я чувствовал себя уверенно, я хорошо катался, добавлял нагрузку на тренировках и не чувствовал боли. Я хотел играть. Но оказался не готов. Это моя вина. Я хотел играть в хоккей. Потом мы сделали все по правилам, затратили время, приняли меры предосторожности. Все мы усердно работали вместе с персоналом, чтобы я скорее набрал форму и вернулся на лед. Я рад вернуться.

— Большинство «Салавата Юлаева» — одна из самых обсуждаемых тем сезона. Сегодня удалось забросить. Почему все же оно нестабильно и в чем ключ к тому, чтобы оно работало?

— Невозможно реализовывать большинство каждый раз. Было бы удивительно, будь это возможно. На мой взгляд, главное в большинстве — поймать момент. Ребята, которым повезло быть на льду, должны быть голодны. Нельзя воспринимать [большинство] как само собой разумеющееся. Надо правильно поднимать шайбу наверх, и у нас есть ребята, которые на это способны. Я передал шайбу Шмелю и просто наблюдал за его магией. Надеюсь, мы сможем продолжать в том же духе.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

— В целом, что пошло не так в третьем периоде?

— Мы пошли не в том направлении. В целом, игра была хорошей. Мы начали, следуя своей системе. Потом был надлом, с которым мы разберемся. Скоро плей-офф. В плей-офф, когда ты ведешь в одну шайбу, ты должен сохранить преимущество, так ты и побеждаешь. Конечно, мы разберем несколько моментов и будем готовиться к следующему матчу.

— Объясните, пожалуйста, что происходило перед вторым голом «Металлурга», вы были на льду.

— Да, была быстрая смена. Они бросили по воротам Ильи, шайба отскочила. Все случилось очень быстро. Я собирался завладеть шайбой и вывести ее туда, откуда бы они не забросили. К сожалению, там оказался клюшка соперника, он бросил в ворота. Но мы все равно оставались в игре. Такое случается. Нужно откладывать эти моменты в сторону и продолжать играть.

Фото: ХК «Салават Юлаев»

— Ваше впечатление от «Салавата» в эти два месяца. Возможно, вы заметили какие-либо изменения в тактике, в модели.

— Если честно, было очень вдохновляюще. Неважно, травмы или болезни, но команда всегда собиралась и проводила отличные матчи. Я думаю, больше всего мне понравилась игра со СКА. Все были сосредоточены, все выполняли свою работу, старались и правильно играли в деталях. Эта игра заставила меня работать еще усерднее, я испытал вдохновение от того, как играли ребята.

— У «Салавата» с «Магниткой» шесть игр в этом сезоне. Не слишком много?

— Нет! Мы в одной конференции. Все знают, как все близки сейчас в таблице. Это веселые игры, хоккеисты любят такие матчи. Осмысленные игры, в которых ничего не известно до последней минуты. Магнитогорск — хорошая команда. Мы — хорошая команда. Мы их не боимся. У нас же с ними остался еще один матч? И вполне вероятно, что мы сыграем с ними в плей-офф. Надо учиться на этом опыте, продолжать играть и упорно работать, тогда и будет хорошо.

— Уже решено, что российским клубам КХЛ будет позволено заявить только троих легионеров, начиная со следующего сезона. Ваше мнение?

— Это означает, что у легионеров повысится конкуренция, чтобы занять эти места. Я хочу остаться в КХЛ, я хочу здесь играть, пока вообще могу играть в хоккей. Конечно, сокращение до троих иностранцев означает, что будет тяжелее найти работу, но еще осталось много игр. Я не задумываюсь о следующем сезоне, я сосредоточен на том, чтобы достойно выступить в этом.

— Ваши ожидания от следующей игры с «Ак Барсом». Зинэтула Билялетдинова снова стал их главным тренером.

— Мое ожидание — победа. Это веселые игры. Стадион сходит с ума, бешеные эмоции. Мне очень понравилось играть против них, это битва. Я знаю, что мы будем готовы. Посмотрите на лица наших игроков в играх с Казанью. Особенно в играх с Казанью все мы сосредоточены и готовы. Это будет битва, и я жду этот матч.

Выездная серия

18 января 21:00. Ак Барс — СЮ

20 января 21:00. Нефтехимик — СЮ

22 января 19:00. Локомотив — СЮ

Предыдущий матч:
Великий душный прием. «Салават Юлаев» перетерпел «Адмирал», 4 победа в 5 играх января
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