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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Скульптор раскрыл, каким будет памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову

Сегодня, 05:53
Фото: пресс-служба главы Башкирии
Возводить скульптуру будет Салават Щербаков — автор памятника Шаймуратову, который расположен на Советской площади в Уфе.

Памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову будет «очень портретным и душевным». Об этом сообщил скульптор Салават Щербаков агентству «Башинформ».

Автор памятника также подчеркнул, что должно быть сходство характера и внешности Муртазы Рахимова.

— Он [памятник] должен быть не фальшиво-пафосным, а деловым и достойным, респектабельным. Это будет классический, архитектурно грамотный подход, что свойственно Уфе, и в то же время с башкирскими декоративными сюжетами — башкирский характер должен быть, — Салават Щербаков.

Что касается размеров памятника, то, по словам скульптора, он будет среднего размера - примерно трехметровая бронзовая фигура на гранитном постаменте. Повлияет на облик памятника и место его установки. Кроме того, для работы над проектом ему необходимо будет пообщаться с теми, кто близко знал покойного президента республики, чтобы понять его характер и манеры. 

Над эскизами Салават Щербаков начнет работать в ближайшее время. Сам памятник, по словам автора, можно быть изготовлен и установлен уже в этом году. 

Напомним, что накануне в ходе оперативного совещания глава Башкирии заявил об установке в Уфе памятника Муртазе Рахимову, в связи с чем поручил мэру столицы Ратмиру Мавлиеву в течение трех дней подготовить предложения по данному вопросу.  

Ранее жители республики также предлагали увековечить память первого президента Башкирии. В частности, звучали предложения переименовать Проспект Салавата Юлаева в его честь. 

Уфимцы предложили переименовать улицу в честь первого президента Башкирии Рахимова
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#Элина Сайфранова#Общество
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