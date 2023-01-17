Скульптор раскрыл, каким будет памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову будет «очень портретным и душевным». Об этом сообщил скульптор Салават Щербаков агентству «Башинформ».
Автор памятника также подчеркнул, что должно быть сходство характера и внешности Муртазы Рахимова.
— Он [памятник] должен быть не фальшиво-пафосным, а деловым и достойным, респектабельным. Это будет классический, архитектурно грамотный подход, что свойственно Уфе, и в то же время с башкирскими декоративными сюжетами — башкирский характер должен быть, — Салават Щербаков.
Что касается размеров памятника, то, по словам скульптора, он будет среднего размера - примерно трехметровая бронзовая фигура на гранитном постаменте. Повлияет на облик памятника и место его установки. Кроме того, для работы над проектом ему необходимо будет пообщаться с теми, кто близко знал покойного президента республики, чтобы понять его характер и манеры.
Над эскизами Салават Щербаков начнет работать в ближайшее время. Сам памятник, по словам автора, можно быть изготовлен и установлен уже в этом году.
Напомним, что накануне в ходе оперативного совещания глава Башкирии заявил об установке в Уфе памятника Муртазе Рахимову, в связи с чем поручил мэру столицы Ратмиру Мавлиеву в течение трех дней подготовить предложения по данному вопросу.
Ранее жители республики также предлагали увековечить память первого президента Башкирии. В частности, звучали предложения переименовать Проспект Салавата Юлаева в его честь.