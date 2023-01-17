Скульптор раскрыл, каким будет памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову

Что касается размеров памятника, то, по словам скульптора, он будет среднего размера - примерно трехметровая бронзовая фигура на гранитном постаменте. Повлияет на облик памятника и место его установки. Кроме того, для работы над проектом ему необходимо будет пообщаться с теми, кто близко знал покойного президента республики, чтобы понять его характер и манеры.