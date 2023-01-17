Собаку, напавшую на 10-летнюю девочку в Башкирии, забрали в приют

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Собаку, ранее напавшую на 10-летнюю девочку в селе Тавтиманово, сдали в приют. В результате инцидента ребенок получил скальпированную рану черепа. Об этом сообщили в соцсетях приюта «Белый кот 102».
Сообщается, что в настоящий момент собака находится под наблюдением сотрудников приюта и содержится в отдельном вольере — на карантине. Вернуть собаку хозяевам уже не выйдет, однако, возможно, они захотят навещать её в приюте. Притом, что дети, которым принадлежала собака, по словам работников приюта, старались убедить их не забирать животное.
Сообщается, что собака напала на девочку, когда та пошла к подруге, при этом ранее за собой не замечали склонности к агрессии. Выяснением обстоятельств произошедшего в настоящий момент занимаются сотрудники Следственного комитета, также инцидент привлек внимание региональной прокуратуры.