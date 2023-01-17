Собаку, напавшую на 10-летнюю девочку в Башкирии, забрали в приют

Сообщается, что в настоящий момент собака находится под наблюдением сотрудников приюта и содержится в отдельном вольере — на карантине. Вернуть собаку хозяевам уже не выйдет, однако, возможно, они захотят навещать её в приюте. Притом, что дети, которым принадлежала собака, по словам работников приюта, старались убедить их не забирать животное.