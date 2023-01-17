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Posted Сегодня, 08:55

Published Сегодня, 08:55

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

СМИ: в Уфе задержана директор Управления капстроительства Башкирии Инна Иксанова

Сегодня, 08:55
Фото: 1MI
В самом управлении ведутся обыски сообщает издание «Пруфы».

17 января появилась информация о задержании директора Управления капитального строительства Башкирии Инны Иксановой. Как сообщает издание «Пруфы», Инна Иксанова была задержана сегодня утром в собственном доме. В самом управлении якобы также проводятся обыски.

В пресс-службе Минстроя Башкирии журналисту Mkset прокомментировать информацию не смогли, но добавили, что непосредственно у них в министерстве никаких действий правоохранительные органы не проводят.

«Пруфы» отмечают, что причиной задержания Инны Иксановой могли стать поставки контрафактного оборудования в строящиеся объекты через аффилированные с ООО «Медтехника» компании. Между тем, сам директор Рустам Аминев компании якобы также был задержан. Связаться с мужчиной по рабочему телефону Mkset не удалось. В самом ООО «Медтехника» соединить с Аминевым не смогли, добавив, что «шефа вроде на месте нет».

#Элина Сайфранова
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