СМИ: в Уфе задержана директор Управления капстроительства Башкирии Инна Иксанова

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
17 января появилась информация о задержании директора Управления капитального строительства Башкирии Инны Иксановой. Как сообщает издание «Пруфы», Инна Иксанова была задержана сегодня утром в собственном доме. В самом управлении якобы также проводятся обыски.
В пресс-службе Минстроя Башкирии журналисту Mkset прокомментировать информацию не смогли, но добавили, что непосредственно у них в министерстве никаких действий правоохранительные органы не проводят.
«Пруфы» отмечают, что причиной задержания Инны Иксановой могли стать поставки контрафактного оборудования в строящиеся объекты через аффилированные с ООО «Медтехника» компании. Между тем, сам директор Рустам Аминев компании якобы также был задержан. Связаться с мужчиной по рабочему телефону Mkset не удалось. В самом ООО «Медтехника» соединить с Аминевым не смогли, добавив, что «шефа вроде на месте нет».