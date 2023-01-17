Пробки в девять баллов зафиксировали на дорогах Уфы вечером 17 января

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Сервис «Яндекс Карты» в настоящий момент оценивает загруженность на дорогах в девять баллов из десяти возможных.
По данным сервиса, наибольшая загруженность дорожного полотна по состоянию на момент публикации в Кировском, Советском и Октябрьском районах города.
Бордовым, что свидетельствует о крайней степени затрудненности движения, подсвечены Губайдуллина, бульвар Ибрагимова, Зорге, Уфимское шоссе, Трамвайная, Интернациональная и другие.