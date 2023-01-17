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Posted Сегодня, 13:14

Published Сегодня, 13:14

Modified Сегодня, 13:16

Updated Сегодня, 13:16

Пробки в девять баллов зафиксировали на дорогах Уфы вечером 17 января

Сегодня, 13:14
Фото: 1MI
Движение затруднено на многих улицах города

Сервис «Яндекс Карты» в настоящий момент оценивает загруженность на дорогах в девять баллов из десяти возможных.

По данным сервиса, наибольшая загруженность дорожного полотна по состоянию на момент публикации в Кировском, Советском и Октябрьском районах города.

Бордовым, что свидетельствует о крайней степени затрудненности движения, подсвечены Губайдуллина, бульвар Ибрагимова, Зорге, Уфимское шоссе, Трамвайная, Интернациональная и другие.

Фото: Яндекс Карты
#Город#Азамат Нухов
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