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Posted 17 января 2023, 13:14

Published 17 января 2023, 13:14

Modified 17 января 2023, 13:16

Updated 17 января 2023, 13:16

Пробки в девять баллов зафиксировали на дорогах Уфы вечером 17 января

Пробки в девять баллов зафиксировали на дорогах Уфы вечером 17 января

17 января 2023, 13:14
Фото: 1MI.
Движение затруднено на многих улицах города

Сервис «Яндекс Карты» в настоящий момент оценивает загруженность на дорогах в девять баллов из десяти возможных.

По данным сервиса, наибольшая загруженность дорожного полотна по состоянию на момент публикации в Кировском, Советском и Октябрьском районах города.

Бордовым, что свидетельствует о крайней степени затрудненности движения, подсвечены Губайдуллина, бульвар Ибрагимова, Зорге, Уфимское шоссе, Трамвайная, Интернациональная и другие.

#Азамат Нухов#Город
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