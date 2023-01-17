Пробки в девять баллов зафиксировали на дорогах Уфы вечером 17 января

Сервис «Яндекс Карты» в настоящий момент оценивает загруженность на дорогах в девять баллов из десяти возможных.



По данным сервиса, наибольшая загруженность дорожного полотна по состоянию на момент публикации в Кировском, Советском и Октябрьском районах города.



Бордовым, что свидетельствует о крайней степени затрудненности движения, подсвечены Губайдуллина, бульвар Ибрагимова, Зорге, Уфимское шоссе, Трамвайная, Интернациональная и другие.