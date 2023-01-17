Получить информацию о едином детском пособии жители Башкирии смогут через чат-бота

Единое пособие включает в себя комплекс мер социальной поддержки и действует на территории республики с 1 января 2023 года. Получить пособие могут беременные женщины, вставшие на учет в женской консультации на сроке до 12-й недели беременности, а также родители, чьи дети ещё не достигли возраста 17 лет.