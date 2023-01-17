Получить информацию о едином детском пособии жители Башкирии смогут через чат-бота

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
ЦУР Башкортостана совместно с региональным отделением Социального фонда РФ разработал чат-бота, который поможет жителям республики разобраться в вопросах о едином детском пособии. Об этом сообщает портал «Объясняем Башкортостан».
Единое пособие включает в себя комплекс мер социальной поддержки и действует на территории республики с 1 января 2023 года. Получить пособие могут беременные женщины, вставшие на учет в женской консультации на сроке до 12-й недели беременности, а также родители, чьи дети ещё не достигли возраста 17 лет.
Отмечается, что пособие предназначено для семей, чьи доходы не проживают сумму 12 650 рублей — прожиточный минимум, установленный в республике с 1 января 2023 года.
Размер выплаты может варьироваться от 50 до 100%. Так, 50% — это базовый размер выплаты, выплаты в размере 75 и 100% назначаются в том случае, если базовая выплата помогает достичь показателей прожиточного минимума.