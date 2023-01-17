«Отжали деньги»: родители школьников из Башкирии возмутились патриотической лекцией

Отметим, что читатели Mkset в подтверждение своих слов также предоставили скриншоты с сайта КДЦ с информацией о том самом лектории. Согласно информации на скриншоте, цена за посещение мероприятия едина для всех граждан — как для школьников, так и для студентов и взрослых она составляет тысячу рублей.