«Отжали деньги»: родители школьников из Башкирии возмутились патриотической лекцией

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
В редакцию Mkset обратилась жительница Башкирии Разиля. По ее словам, в ноябре прошлого года школьников из Салавата якобы в принудительном порядке обязали посетить мероприятие «Патриотический лекторий» в местном культурно-досуговом центре «Агидель». Стоимость посещения лектория, по ее словам, тысяча рублей с человека. Деньги, по словам родительницы, якобы списывали с Пушкинских карт детей.
— Детей в Салавате заставляли ходить в КДЦ Агидель на Патриотический кинолекторий, за 1000 рублей. И без разницы, школьник ты или студент, или ребенок. Цена одна — 1000 рублей. Целыми классами и группами заставляли ходить. Как нам говорили, это приказ управления образования. Вот так и отжали деньги, — высказала свое мнение Рузиля.
Отметим, что читатели Mkset в подтверждение своих слов также предоставили скриншоты с сайта КДЦ с информацией о том самом лектории. Согласно информации на скриншоте, цена за посещение мероприятия едина для всех граждан — как для школьников, так и для студентов и взрослых она составляет тысячу рублей.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в КДЦ «Агидель», где и проходило мероприятие. Корреспонденту Mkset подтвердили информацию о том, что в центре действительно проводится «патриотический лекторий», добавив, что стоимость некоторых билетов составляет тысячу рублей. Одна обязательным было посещение или добровольным — в КДЦ пояснить не смогли и посоветовали обратиться в управление образования города.
Оперативно получить комментарий по данному вопросу в управлении образования города Салават не удалось.