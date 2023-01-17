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Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

«Отжали деньги»: родители школьников из Башкирии возмутились патриотической лекцией

Сегодня, 13:00
Фото: Кристина Семенчук / 1MI

Родители школьников в Башкирии возмутились патриотической лекцией за 1000 рублей

Со слов родительницы Разили, школьники из Салавата целыми классами посещали патриотический лекторий в местном КДЦ «Агидель». Женщина пожаловалась, что посещение было обязательным, а сама лекция стоила тысячу рублей — деньги списывались с Пушкинских карт школьников.

В редакцию Mkset обратилась жительница Башкирии Разиля. По ее словам, в ноябре прошлого года школьников из Салавата якобы в принудительном порядке обязали посетить мероприятие «Патриотический лекторий» в местном культурно-досуговом центре «Агидель». Стоимость посещения лектория, по ее словам, тысяча рублей с человека. Деньги, по словам родительницы, якобы списывали с Пушкинских карт детей.

— Детей в Салавате заставляли ходить в КДЦ Агидель на Патриотический кинолекторий, за 1000 рублей. И без разницы, школьник ты или студент, или ребенок. Цена одна — 1000 рублей. Целыми классами и группами заставляли ходить. Как нам говорили, это приказ управления образования. Вот так и отжали деньги, — высказала свое мнение Рузиля.

Отметим, что читатели Mkset в подтверждение своих слов также предоставили скриншоты с сайта КДЦ с информацией о том самом лектории. Согласно информации на скриншоте, цена за посещение мероприятия едина для всех граждан — как для школьников, так и для студентов и взрослых она составляет тысячу рублей.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в КДЦ «Агидель», где и проходило мероприятие. Корреспонденту Mkset подтвердили информацию о том, что в центре действительно проводится «патриотический лекторий», добавив, что стоимость некоторых билетов составляет тысячу рублей. Одна обязательным было посещение или добровольным — в КДЦ пояснить не смогли и посоветовали обратиться в управление образования города.

 

Фото: Читатели Mkset

Оперативно получить комментарий по данному вопросу в управлении образования города Салават не удалось.

#Азамат Нухов#Общество
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