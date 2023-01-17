Обыски в УКС, надзор за аттракционами и избиение школьника в Уфе

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Уфе сотрудники ФСБ задержали директора Управления капитального строительства Инну Иксанову. По версии издания «Пруфы», вероятной причиной задержания могли стать поставки контрафактного оборудования в строящиеся объекты через компании, аффилированные с ООО «Медтехника». Как сообщает издание со ссылкой на источник, директор «Медтехники» Рустам Аминев якобы также был задержан. Позднее ситуацию прокомментировали власти, сообщив, что задержаний не было, а выездные мероприятия проводились в штатном режиме.