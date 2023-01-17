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Posted Сегодня, 16:23

Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Обыски в УКС, надзор за аттракционами и избиение школьника в Уфе

Сегодня, 16:23
Фото: Юлия Акмурзина / 1MI
О главных событиях 17 января в Уфе и республике — в дайджесте Mkset

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что в Уфе сотрудники ФСБ задержали директора Управления капитального строительства Инну Иксанову. По версии издания «Пруфы», вероятной причиной задержания могли стать  поставки контрафактного оборудования в строящиеся объекты через компании, аффилированные с ООО «Медтехника». Как сообщает издание со ссылкой на источник, директор «Медтехники» Рустам Аминев якобы также был задержан. Позднее ситуацию прокомментировали власти, сообщив, что задержаний не было, а выездные мероприятия проводились в штатном режиме.

В Татышлинском районе республики состоялись похороны погибшего в ходе СВО  Фаниса Хусаинова. На траурной церемонии наряду с родными и близкими погибшего присутствовал глава республики Радий Хабиров. Фанис Хусаинов был посмертно представлен к ордену генерала Шаймуратова — награду вручили его матери. Руководитель региона также призвал муниципальные власти увековечить память о погибшем.

Курултай республики в первом чтении рассмотрит законопроект об усилении безопасности на аттракционах.  Законопроект предполагает, что региональный госнадзор будет следить за соблюдением требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов на территории республики. Отмечается, что закон поспособствует урегулированию правоотношений в данной сфере, а также повысит уровень безопасности на аттракционах.

На улице Менделеева в Уфе столкнулись два пассажирских автобуса. В результате ДТП один из пассажиров получил травмы и был направлен в больницу. Меж тем загруженность дорог башкирской столицы в вечернее время сервис «Яндекс Карты» оценил в девять баллов.

В Уфе разыскивают мужчину, который жестоко избил подростка на автобусной остановке в Уфе. Сообщается, что после выхода из автобуса на остановке «Юношеская библиотека» мужчина сначала растолкал группу подростков, а позднее набросился на одного из них со спины, предварительно вооружившись рекламным щитом. В результате инцидента несовершеннолетний получил множественные переломы.

#Азамат Нухов#Общество
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