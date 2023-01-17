Народную артистку и уроженку Башкирии Инну Чурикову похоронили Новодевичьем Кладбище

Напмоним, Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет 14 января 2023 года. Знаменитая актриса родилась в Башкирии в городе Белебей 5 октября 1943 года. На счету актрисы более 80 ролей в фильмах и сериалах. Самые яркие появление актрисы были в таких кинолентах, как «Морозко», «Начало», «Васса», «Курьер».