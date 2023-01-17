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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Народную артистку и уроженку Башкирии Инну Чурикову похоронили Новодевичьем Кладбище

Сегодня, 12:53
Фото: Алена Глазкова / 1MI
Актрисы не стало 14 января

Народная артистка СССР Инна Чурикова была похоронена сегодня, 17 января, на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Напмоним, Инна Чурикова скончалась в возрасте 79 лет 14 января 2023 года. Знаменитая актриса родилась в Башкирии в городе Белебей 5 октября 1943 года. На счету актрисы более 80 ролей в фильмах и сериалах. Самые яркие появление актрисы были в таких кинолентах, как «Морозко», «Начало», «Васса», «Курьер».

 

#Азамат Нухов
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