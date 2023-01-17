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Posted Сегодня, 11:02

Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Мобилизация в январе 2023 года в Башкирии

Сегодня, 11:02
Фото: 1MI
Жители республики все чаще стали интересоваться о начале мобилизации в России. В частности, в социальных сетях стала появляться информация, что ожидается она уже в этом месяце.

В сентября 2022 года в России указом президента Путина была объявлена частичная мобилизация. Примерно с того же времени жители республики, а также представители власти заговорили о так называемой «второй волне» частичной мобилизации. В частности, о том, что «вторая волна частичной мобилизации не за горами», и к ней необходимо подготовиться, заявлял вице-премьер Башкирии Азат Бадранов.

Спустя несколько дней зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин разъяснил, что процесс мобилизации непрерывный и на этапы не делится. В частности, он указывал на то, что никакие этапы в указе президента о частичной мобилизации не предусмотрены. Отметим, что звучали данные заявления осенью прошлого года.

Зимой власти также неоднократно комментировали слухи о начале «второй волны» частичной мобилизации. В частности, президент России Владимир Путин в декабре прошлого года заявлял, что необходимости в дополнительной мобилизации для страны и Минобороны РФ нет.

Как отмечал глава государства, из 300 тысяч призванных по частичной мобилизации граждан непосредственно в зоне специальной военной операции находятся 150 тысяч человек. Остальные остаются на полигонах или в учебных центрах Минобороны.

В декабре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что тема «второй волны» частичной мобилизации ни разу не поднималась на заседании Совета безопасности. Женщина также повторила слова президента об отсутствии государственной необходимости в дополнительной мобилизации. К слову, саму информацию о готовящейся новой «волне» частичной мобилизации она назвала слухами и фейком.

Уже 9 января 2023 года Дмитрий Песков призвал жителей страны не придавать значения информации о частичной мобилизации из телеграм-каналов и отметил, что первоисточником достоверной информации является власть. 
 
«Тему продолжения мобилизации „искусственно будируют“ как из-за рубежа, так и внутри страны, на эту тему президент уже сделал все необходимые заявления», — процитировали СМИ заявление Пескова 17 января.

Напомним, что Указ президента России о завершении частичной мобилизации не публиковался. По словам Владимира Путина, необходимости в официальном указе нет, однако президент также заявлял, что частичная мобилизация завершена и «точка поставлена».

#Элина Сайфранова
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