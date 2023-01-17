Мобилизация в январе 2023 года в Башкирии

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В сентября 2022 года в России указом президента Путина была объявлена частичная мобилизация. Примерно с того же времени жители республики, а также представители власти заговорили о так называемой «второй волне» частичной мобилизации. В частности, о том, что «вторая волна частичной мобилизации не за горами», и к ней необходимо подготовиться, заявлял вице-премьер Башкирии Азат Бадранов.
Спустя несколько дней зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин разъяснил, что процесс мобилизации непрерывный и на этапы не делится. В частности, он указывал на то, что никакие этапы в указе президента о частичной мобилизации не предусмотрены. Отметим, что звучали данные заявления осенью прошлого года.
Зимой власти также неоднократно комментировали слухи о начале «второй волны» частичной мобилизации. В частности, президент России Владимир Путин в декабре прошлого года заявлял, что необходимости в дополнительной мобилизации для страны и Минобороны РФ нет.
Как отмечал глава государства, из 300 тысяч призванных по частичной мобилизации граждан непосредственно в зоне специальной военной операции находятся 150 тысяч человек. Остальные остаются на полигонах или в учебных центрах Минобороны.
В декабре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что тема «второй волны» частичной мобилизации ни разу не поднималась на заседании Совета безопасности. Женщина также повторила слова президента об отсутствии государственной необходимости в дополнительной мобилизации. К слову, саму информацию о готовящейся новой «волне» частичной мобилизации она назвала слухами и фейком.
Напомним, что Указ президента России о завершении частичной мобилизации не публиковался. По словам Владимира Путина, необходимости в официальном указе нет, однако президент также заявлял, что частичная мобилизация завершена и «точка поставлена».