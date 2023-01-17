Мобилизация в январе 2023 года в Башкирии

В сентября 2022 года в России указом президента Путина была объявлена частичная мобилизация. Примерно с того же времени жители республики, а также представители власти заговорили о так называемой «второй волне» частичной мобилизации. В частности, о том, что «вторая волна частичной мобилизации не за горами», и к ней необходимо подготовиться, заявлял вице-премьер Башкирии Азат Бадранов.