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Posted Сегодня, 18:28

Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:41

Updated Сегодня, 18:41

Крупная авария оставила без холодной воды жителей нескольких микрорайонов Уфы

Сегодня, 18:28
Фото: 1MI

Прорыв трубопровода холодного водоснабажения произошел на улице Комарова в Уфе

Жителям Ленинского района рекомендовали запастись необходимым количеством воды

В Уфе по улице Комарова 1/1 произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавелиев.

Как сообщил сити-менеджер, ситуация находится на контроле — над устранением аварии работают городские службы.

По информации главы администрации Ленинского района Олега Котова, прорыв произошел на трубопроводе, питающем микрорайон Затон. Городские службы проводят обследование водовода. При этом жителям Ленинского района рекомендуется сделать запасы воды.

Отмечается, что на  время ликвидации утечки возможно снижение давления у жителей Затона и отсутствие холодной воды у жителей микрорайонов Сафроновский, Сосны и поселка 8 Марта. Также на пониженном давлении находится Городская больница № 9.

Над устранением аварии сейчас работают городские службы
Фото: Скриншот с камеры наблюдения "Уфанет"

Также Ратмир Мавлиев сообщил, что 18 января с 6:00 для жителей района организуют подвоз воды по следующим адресам:

  • Асхата Мирзагитова, 10;
  • Пересечение улиц Надежды — Алексеевское шоссе;
  • Тальковая, 36;
  • Артезианская, 24;
  • Пересечение улиц 2-я Аэродромная — 3-я Аэродромная
  • Пересечение улиц Башкирская — Полевая;
  • Мкр. Сафроновский, Афзала Тагирова, 2а. 
#Азамат Нухов#Происшествия
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