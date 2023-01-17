Крупная авария оставила без холодной воды жителей нескольких микрорайонов Уфы

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
В Уфе по улице Комарова 1/1 произошла утечка на трубопроводе холодного водоснабжения. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавелиев.
Как сообщил сити-менеджер, ситуация находится на контроле — над устранением аварии работают городские службы.
По информации главы администрации Ленинского района Олега Котова, прорыв произошел на трубопроводе, питающем микрорайон Затон. Городские службы проводят обследование водовода. При этом жителям Ленинского района рекомендуется сделать запасы воды.
Отмечается, что на время ликвидации утечки возможно снижение давления у жителей Затона и отсутствие холодной воды у жителей микрорайонов Сафроновский, Сосны и поселка 8 Марта. Также на пониженном давлении находится Городская больница № 9.
Также Ратмир Мавлиев сообщил, что 18 января с 6:00 для жителей района организуют подвоз воды по следующим адресам: