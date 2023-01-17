Глава Башкирии распорядился увековечить память погибшего в СВО Фаниса Хусаинова

Сегодня, 17 января, в Башкирии состоялась церемония прощания с Фанисом Хусаиновы. Уроженец Татышлинского района республики отправился добровольцем на СВО и погиб при выполнении боевых задач. На траурной церемонии присутствовал глава республики Радий Хабиров, представители районной администрации, а также родные и близкие покойного. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан»