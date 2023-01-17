Глава Башкирии распорядился увековечить память погибшего в СВО Фаниса Хусаинова

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:12
Сегодня, 17 января, в Башкирии состоялась церемония прощания с Фанисом Хусаиновы. Уроженец Татышлинского района республики отправился добровольцем на СВО и погиб при выполнении боевых задач. На траурной церемонии присутствовал глава республики Радий Хабиров, представители районной администрации, а также родные и близкие покойного. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан»
В ходе церемонии прощания Радий Хабиров выразил благодарность матери Фаниса Хусаинова, отметив, что она воспитала сына настоящим воином и патриотом. Также глава республки призвал местную администрацию, увековечить память о погибшем.
Фанис Хусаинов был посмертно представлен к ордену генерала Минигали Шаймуратова. Награду передали его матери.