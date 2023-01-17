Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Два пассажирских автобуса столкнулись на улице Менделеева в Уфе. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, авария произошла, когда водитель микроавтобуса «Ford Тransit» поворачивал в сторону. При выполнении манёвра он столкнулся с пассажирским НефАЗом.
В результате ДТП один из пассажиров "Форда" получил ушибы. Мужчину доставили в больницу.