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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Два пассажирских автобуса столкнулись на улице Менделеева в Уфе

Сегодня, 13:27
Фото: Пресс-служба ГИБДД по РБ

ДТП с двумя пассажирскими автобусами произошло на улице Менделеева в Уфе

Есть пострадавшие

Два пассажирских автобуса столкнулись на улице Менделеева в Уфе. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. 

По предварительным данным, авария произошла, когда водитель микроавтобуса «Ford Тransit» поворачивал в сторону. При выполнении манёвра он столкнулся с пассажирским НефАЗом. 

В результате ДТП один из пассажиров "Форда" получил ушибы. Мужчину доставили в больницу. 

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
#Азамат Нухов#Происшествия
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