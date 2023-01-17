mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:11

Published Сегодня, 19:11

Modified Сегодня, 19:19

Updated Сегодня, 19:19

Для жителей Ленинского района Уфы 18 января организуют подвоз воды

Сегодня, 19:11
Фото: 1MI
Список адресов, по которым с: 600 будет организован подвоз воды, опубликовал мэр города Ратмир Мавлиев

В Уфе для жителей Ленинского района начиная с 6:00 18 января будет организован подвоз воды. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Сити-менеджер также отметил, что снижение параметров давления холодного водоснабжения может наблюдаться у жителей домов в микрорайоне Затон, Сафроновский, Сосны, а также в ЖК «8 Марта».

Подвоз воды 18 января будет организован по адресам:

  • Асхата Мирзагитова, 10;
  • Пересечение улиц Надежды — Алексеевское шоссе;
  • Тальковая, 36;
  • Артезианская, 24;
  • Пересечение улиц 2-я Аэродромная — 3-я Аэродромная
  • Пересечение улиц Башкирская — Полевая;
  • Мкр. Сафроновский, Афзала Тагирова, 2а. 

Напомним, вечером 17 января в Уфе произошел прорыв трубопровода по улице Комарова. Над устранением аварии работают специалисты городских служб. Также, по словам главы администрации Ленинского района Олега Котова, на пониженном давлении находится Городская больница № 9.

#Азамат Нухов#Город
Подпишитесь
Власти прокомментировали обыски в Управлении капстроительства Башкирии
Сегодня, 15:21
Жены мобилизованных из Башкирии пожаловались Хабирову на условия на передовой
Вчера, 10:30
СМИ: в Уфе задержана директор Управления капстроительства Башкирии Инна Иксанова
Сегодня, 08:55
Возбуждено уголовное дело из-за срывов сроков капремонта многоэтажки в Туймазах
Вчера, 15:29
Владимир Путин поручил модернизировать службу скорой помощи в Башкирии
Вчера, 07:15
«СЮ» упустил победу над «Магниткой» за четыре минуты. Двух шайб за матч мало
Сегодня, 04:25