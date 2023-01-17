Для жителей Ленинского района Уфы 18 января организуют подвоз воды

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:19
Updated Сегодня, 19:19
В Уфе для жителей Ленинского района начиная с 6:00 18 января будет организован подвоз воды. Об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.
Сити-менеджер также отметил, что снижение параметров давления холодного водоснабжения может наблюдаться у жителей домов в микрорайоне Затон, Сафроновский, Сосны, а также в ЖК «8 Марта».
Подвоз воды 18 января будет организован по адресам:
Напомним, вечером 17 января в Уфе произошел прорыв трубопровода по улице Комарова. Над устранением аварии работают специалисты городских служб. Также, по словам главы администрации Ленинского района Олега Котова, на пониженном давлении находится Городская больница № 9.