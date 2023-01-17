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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:46

Updated Сегодня, 15:46

Денис Буцаев: На торговой площадке РЭО было размещено лотов металла на 24 млн рублей

Сегодня, 15:46
Фото: reo.ru
Общая стоимость всех лотов по купле-продаже металлических отходов разных видов, выставленных за период существования биржи ВМР, достигла 24,2 млн рублей.

Наибольшую активность в отрасли торговли металлом проявили Московская агломерация, Нижегородская область, Чувашия, а также Волгоградская и Челябинская области. Об этом пишет newsnn.ru.

 

По информации, озвученной Денисом Буцаевым, генеральным директором РЭО, уникальный онлайн-проект “Биржа ВМР” был представлен организацией в сентябре прошлого года. На цифровой площадке продавцы и покупатели вторичного сырья ищут партнеров и клиентов и заключают сделки с необходимыми сопровождающими услугами. Здесь нет мошенников — каждый пользователь платформы проходит процедуру верификации. За время существования платформы на ней было размещено лотов по купле-продаже металла на сумму свыше 24 млн рублей. Буцаев уверен, что данные показатели свидетельствуют о том, что сервис является востребованным и работает эффективно. 

 

Активным размещением лотов по продаже металла на онлайн-площадке РЭО занимаются ООО «РТ-Инвест Ресайклинг» — самый крупный партнер биржи вторматериалов РЭО, областное ГУП «Экология», ООО «Фрегат», АО «Ситиматик - Нижний Новгород» и ООО «Ситиматик-Волгоград», а также филиалы АО «Ситиматик» из Новочебоксарска и Магнитогорска.

 

По словам Заура Абдурахимова, руководящего проектом «Биржа ВМР», на площадке уже заключили первый договор купли-продажи отходов металла — алюминиевых банок в мешках. Лот обошелся покупателю — филиалу АО «Ситиматик» из Новочебоксарска — в 494 тысячи рублей. В роли продавца в этой сделке выступил ООО «Нижновмет».

 

Аккаунт на электронной площадке может завести каждый участник отрасли обращения с ТКО: заготовители, поставщики техники, утилизаторы, производители и импортеры товаров. Кроме того, на бирже можно размещать заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Проект направлен на формирование экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.

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