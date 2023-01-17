Денис Буцаев: На торговой площадке РЭО было размещено лотов металла на 24 млн рублей

По информации, озвученной Денисом Буцаевым, генеральным директором РЭО, уникальный онлайн-проект “Биржа ВМР” был представлен организацией в сентябре прошлого года. На цифровой площадке продавцы и покупатели вторичного сырья ищут партнеров и клиентов и заключают сделки с необходимыми сопровождающими услугами. Здесь нет мошенников — каждый пользователь платформы проходит процедуру верификации. За время существования платформы на ней было размещено лотов по купле-продаже металла на сумму свыше 24 млн рублей. Буцаев уверен, что данные показатели свидетельствуют о том, что сервис является востребованным и работает эффективно.