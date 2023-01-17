Что известно об Александре Прядко, который вероятно возглавит МВД по Башкирии

В пользу Прядко тогда, по мнению автора поста, сыграло отсутствие у полицейского связей с «московским кланом» и выстроенные контакты с ФСБ. Генерал хорошо зарекомендовал себя в Чечне, куда он не раз выезжал в служебные командировки. Не подвел в сложный период в Волгограде, когда в 2013-м там произошла серия терактов. Три взрыва, прогремевшие с октября по декабрь в автобусе, здании железнодорожного вокзала и троллейбусе унесли жизни 41 человека и более 100 были ранены. Прядко в тот период занимал пост замначальника областной полиции по оперативной работе и раскрывал ячейки террористов. А в Самару он прибыл после резонансных убийств полицейских.