Что известно об Александре Прядко, который вероятно возглавит МВД по Башкирии

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Александр Прядко в настоящий момент возглавляет управление МВД по Архангельской области. Башкирия, если кандидатуру высокопоставленного полицейского утвердят, станет для него уже пятым по счету регионом, в котором Прядко будет продолжать карьеру.
Александру Прядко в 2023 году исполнится 59 лет. Он родился в городе Коркино Челябинской области, но школу он окончил уже в Ростовской области. В правоохранительных органах служит с 1997 года. Карьеру начал в полиции Новочеркасска, работал в уголовном розыске. Затем, в 2011 году, перебрался в Волгоград, где получил должность замначальника полиции по оперативной работе областного главка МВД.
В октябре 2018 года Прядко назначили на аналогичный пост в Самарской области.
В начале ноября 2019 года Владимир Путин присвоил Александру Прядко специальное звание - генерал-майор полиции. Это было необходимо для того, чтобы полицейский смог подняться на следующую ступень карьеры — возглавить региональное управление МВД.
Уже к концу 2019 года Прядко был назначен начальником управления по Архангельской области, где работает по сей день. С этого момента полицейский "становится публичным". Он комментирует преступность, рассказывает об акции «Полицейский Дед Мороз», вручает подарки детям-участникам проекта «Елка желаний», обещает архангельцам «световые коридоры» для безопасного перехода улиц.
Уже спустя месяц после назначения Прядко встретился с местными журналистами. Тогда он рассказал, что считает полученное назначение на север не ссылкой, а повышением. Поделился и некоторыми биографическими деталями, сообщив, что родился в пролетарской семье («папа — слесарь, мама — нормировщица»), признался, что ему нравятся местные «плюшки» и заявил, что не будет «десантировать» в область новую команду.
В декабре 2019 года на назначение Прядко начальником Архангельского управления МВД обратил внимание телеграм-канал «Незыгарь».
«Говорят, что на это место искали человека долго и трудно. Горячее место со сложными задачами», - отмечалось там.
В пользу Прядко тогда, по мнению автора поста, сыграло отсутствие у полицейского связей с «московским кланом» и выстроенные контакты с ФСБ. Генерал хорошо зарекомендовал себя в Чечне, куда он не раз выезжал в служебные командировки. Не подвел в сложный период в Волгограде, когда в 2013-м там произошла серия терактов. Три взрыва, прогремевшие с октября по декабрь в автобусе, здании железнодорожного вокзала и троллейбусе унесли жизни 41 человека и более 100 были ранены. Прядко в тот период занимал пост замначальника областной полиции по оперативной работе и раскрывал ячейки террористов. А в Самару он прибыл после резонансных убийств полицейских.
Прядко хорошо работает в розыске, выстраивает контакты с подчиненными и населением.
С учетом опыта генерала его назначение в Башкирию выглядит вполне логичным. Александр Прядко награжден медалями «За доблесть в службе», «За отличие в службе» трех степеней, «За боевое содружество», «За заслуги в управленческой деятельности» 3-й степени, наградным пистолетом Макарова, медалью МВД России И. Д. Путилина и другими.
Его биография ничем не запятнана, на нем нет ни малейшей тени. Именно такой человек, вероятно, нужен на посту министра, чтобы нивелировать последствия скандала, связанного с коррупционными делами на высокопоставленных сотрудников МВД по Башкирии. Не исключено, что именно возбужденные уголовные дела стали причиной ухода в отставку прежнего министра Романа Деева.
Помимо руководства Управлением в Архангельске Прядко председательствует в Общественно-государственном объединении «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо». Организация занимается сдачей в аренду спортивных сооружений и выступала спонсором «Елки желаний».
По данным СМИ, у генерала двое детей, однако их род занятий остается неизвестным.
Интересно, что год назад Александра Прядко «сватали» на должность начальника главка полиции Волгоградской области. В декабре 2021 года начальника областного ГУ МВД Александра Кравченко перевели на службу в Москву. По версии СМИ, у имевшего большой опыт работы в Волгограде Прядко были серьезные шансы стать начальником ведомства уже тогда.
В республиканском МВД пока никак не комментируют информацию о возможном назначении Александра Прядко министром.