Жители Башкирии просят включить Стерлитамак в проект «Чистый воздух»

Жители Башкирии опубликовали инициативу о включении Стерлитамака в федеральный проект «Чистый воздух». Как отмечается на сайте «Российская общественная инициатива», на данный момент «за» проголосовало 318 человек, а «против» — 13 человек. Так, для рассмотрения вопроса на федеральном уровне «за» должны проголосовать еще 99 682 человека.

Автор инициативы сообщает, что Стерлитамак является промышленным городом Башкирии и предприятия оказывают негативное воздействие на окружающую среду, в частности, на чистоту воздуха в городе

— Общая численность граждан Российской Федерации ежедневно подвергающихся негативному воздействию превышает 500 000 человек. Из-за негативного воздействия широко распространены онкологические заболевания, а аллергия уже стала обыденностью, — сообщается в инициативе.

Напомним, что в декабре жители города в социальных сетях массово публиковали видео-жалобами на густой химический смог, из-за которого снизилась даже видимость на улице. Так, местные пригласили и главу Башкирии посетить и лично убедиться в регулярном наличии неприятного запаха.

К слову, к жалобам присоединились жители Салавата, которые сообщают об аналогичной ситуации и о ежедневных головных болях.