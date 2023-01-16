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Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 05:24

Updated Сегодня, 05:24

Жители Башкирии просят включить Стерлитамак в проект «Чистый воздух»

Сегодня, 05:21
Фото: 1MI
Голосование продлится до 31 декабря 2023 года.

Жители Башкирии опубликовали инициативу о включении Стерлитамака в федеральный проект «Чистый воздух». Как отмечается на сайте «Российская общественная инициатива», на данный момент «за» проголосовало 318 человек, а «против» — 13 человек. Так, для рассмотрения вопроса на федеральном уровне «за» должны проголосовать еще 99 682 человека. 

Автор инициативы сообщает, что Стерлитамак является промышленным городом Башкирии и предприятия оказывают негативное воздействие на окружающую среду, в частности, на чистоту воздуха в городе 

— Общая численность граждан Российской Федерации ежедневно подвергающихся негативному воздействию превышает 500 000 человек. Из-за негативного воздействия широко распространены онкологические заболевания, а аллергия уже стала обыденностью, — сообщается в инициативе. 

Напомним, что в декабре жители города в социальных сетях массово публиковали видео-жалобами на густой химический смог, из-за которого снизилась даже видимость на улице. Так, местные пригласили и главу Башкирии посетить и лично убедиться в регулярном наличии неприятного запаха.

К слову, к жалобам присоединились жители Салавата, которые сообщают об аналогичной ситуации и о ежедневных головных болях. 

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#Элина Сайфранова
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