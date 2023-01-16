Жены мобилизованных из Башкирии пожаловались Хабирову на условия на передовой

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Жительница Башкирии обратилась от лица жён и близких родственников мобилизованных Аургазинского и Гафурийского районов к главе республики с просьбой о личном приеме. В своем обращении на странице Радия Хабирова в соцсетях Наталия К. рассказывает, как мобилизованные ещё в сентябре мужчины в течение полутора месяцев находятся в зоне проведения СВО якобы без командования и какой-либо гуманитарной помощи.
Отметим, что проверить достоверность изложенной в обращении информации не представляется возможным.
Как рассказывает Наталия, мобилизованные якобы вынуждены просить деньги на еду и оборудование у своих родственников. По её словам, у военнослужащих якобы нет современного оружия, бронежилетов, не хватает питания и воды — за время нахождения в зоне спецоперации, с ее слов, они уже привыкли "к воде и чаю с песком". Как добавила супруга мобилизованного, буквально на все — от лопат до дизельных генераторов — мобилизованные якобы просят денег у своих семей.
По вопросам обеспечения мобилизованных жены и родственники мобилизованных якобы обращались в местную администрацию, а также в региональное отделение партии «Единая Россия», но никаких результатов, с их слов, это не принесло. Как утверждает девушка, жёнам мобилизованных Гафурийского района пришлось создать волонтерский штаб, чтобы собрать гуманитарный груз и оплатить доставку якобы за свой счет.
— Ребята не то, что устали лежать в окопах, они там находятся из последних сил. Гуманитарку ребятам девочки отвезли своими силами, никакой помощи от администрации не было предоставлено. Зачем нам такая администрация, которая не может решать вопросы, — рассказывает Наталия.
Каждые два-три дня, со слов женщины, мобилизованные собирают по 4,5 тысячи рублей с человека, чтобы на эти деньги якобы закупить дизельное топливо, ведь его, как сообщают жены со слов самих участников СВО, им якобы не поставляют.
Со слов Натальи, все это время у мобилизованных из этого района якобы нет возможности помыться и сменить промокшую одежду. Военнослужащие якобы неделями ходят грязными и мокрыми, что уже сказывается на их здоровье.
— Подскажите, как им защищать нашу Родину?! — вопрошает женщина.
Жена мобилизованного из Башкирии сообщила и о том, что военнослужащие оказались в ЛНР якобы без командования. Мобилизованные якобы сообщили своим семьям, что они «не видели командира с самого начала нахождения на СВО».
— Они просто не понимают, как им выполнять поставленные для них задачи! Они просто там выживают! , — пояснила Наталия.
Повторим, что проверить достоверность изложенной в обращении информации не представляется возможным.
На обращение жительницы Башкирии отреагировали представители ведомств. Так, в республиканском Госкомитете по ЧС ей сообщили, что республикой организована работа по формированию и отправке необходимых товаров, в составе груза материально-технические средства, в том числе тепловизоры, а также автомобильная техника, рации, генераторы, стройматериалы и инструменты, экипировка, медикаменты и медицинские товары, сухие пайки. По информации ведомства, на данный момент было отправлено 16 таких конвоев.
Обеспечивается доставка грузов для участников СВО из нашей республики как в места боевого слаживания, так и в зону специальной военной операции. Работу по материально-техническому обеспечению участников СВО из Республики Башкортостан продолжим, — прокомментировала обращение специалист комитета Альбина Валиева.
Также в ответ на обращение Натальи в администрации главы республики у девушки запросили информацию о мобилизованном и её контактные данные, предложив ей заполнить соответствующую форму.
Mkset направил письменный запрос в военкомат Башкирии с просьбой разъяснить ситуацию.