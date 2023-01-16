Жены мобилизованных из Башкирии пожаловались Хабирову на условия на передовой

Как рассказывает Наталия, мобилизованные якобы вынуждены просить деньги на еду и оборудование у своих родственников. По её словам, у военнослужащих якобы нет современного оружия, бронежилетов, не хватает питания и воды — за время нахождения в зоне спецоперации, с ее слов, они уже привыкли "к воде и чаю с песком". Как добавила супруга мобилизованного, буквально на все — от лопат до дизельных генераторов — мобилизованные якобы просят денег у своих семей.