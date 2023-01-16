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Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Юные жители Башкортостана стали лучшими в образовательном кэмпе

Сегодня, 05:32
Фото: МТС
Подведены итоги бесплатного всероссийского онлайн-кэмпа МТС для детей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М».

В число победителей, выбранными среди талантливых детей со всей России, оказались сразу три подростка из Башкортостана: уфимец Герман Шарафиев, Ангелина Некрасова из Бирска и Дарья Нуйкина из Стерлитамака.

 Мероприятия в онлайн-формате проходили в официальном телеграм-канале проекта всю праздничную неделю, со 2 по 8 января. Дети и подростки получили возможность завести новые знакомства, поучаствовать в различных мастер-классах и встретиться со звездными кураторами: певцом Ваней Дмитриенко, блогером Настей Кош, фотографом Вадимом Бутенковым и другими.

Каждый день для детей проводились занятия по нескольким творческим направлениям: журналистике, созданию контента, музыке, вокалу, фотографии и хореографии. Результаты занятий школьники представили в виде творческих работ. Например, Герман Шарафиев смонтировал видеоролик с одной из горнолыжных трасс Башкортостана, а Ангелина Некрасова и Дарья Нуйкина загрузили записи выступлений в стиле «Arms Control», короткие новогодние видеоклипы, серию фотоснимков, а также запись кавера на песню «Бэлла». За свою активность школьники получили специальные призы от проекта.

Фото: МТС

— Наш онлайн-лагерь — еще один вариант весело и с пользой провести свободное время в привычной и удобной для подростков цифровой вселенной. Благодаря такому формату дети из любой точки страны получают новые возможности для творческого развития, могут пообщаться со своими кумирами и получить от них обратную связь. Это отличный шанс для подростков попробовать свои силы в новых видах творчества, получить уникальный опыт. А еще это хорошая возможность найти новых друзей и единомышленников из других регионов, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Проект «Поколение М» объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей.

#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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