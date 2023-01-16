Юные жители Башкортостана стали лучшими в образовательном кэмпе

— Наш онлайн-лагерь — еще один вариант весело и с пользой провести свободное время в привычной и удобной для подростков цифровой вселенной. Благодаря такому формату дети из любой точки страны получают новые возможности для творческого развития, могут пообщаться со своими кумирами и получить от них обратную связь. Это отличный шанс для подростков попробовать свои силы в новых видах творчества, получить уникальный опыт. А еще это хорошая возможность найти новых друзей и единомышленников из других регионов, — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.