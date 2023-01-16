Владимир Путин поручил модернизировать службу скорой помощи в Башкирии

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
Сегодня, 16 января, глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе напомнил о поручениях президента России, которые были озвучены в ходе рабочей встречи в минувшую пятницу.
— Особо президент просил обратить внимание на службу скорой помощи. Мы наши болячки тоже знаем — над ними надо работать, но если нам президент об этом сказал, я жду от вам предложений Айрат Разифович, — обратился к министру здравоохранения Башкирии Радий Хабиров.
В свою очередь глава ведомства отметим, что проект модернизации скорой помощи уже подготовлен.