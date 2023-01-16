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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Владимир Путин поручил модернизировать службу скорой помощи в Башкирии

Сегодня, 07:15
Фото: 1MI
Такое поручение президент России отдал в ходе рабочей встречи с главой республики в минувшую пятницу.

Сегодня, 16 января, глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе напомнил о поручениях президента России, которые были озвучены в ходе рабочей встречи в минувшую пятницу.

— Особо президент просил обратить внимание на службу скорой помощи. Мы наши болячки тоже знаем — над ними надо работать, но если нам президент об этом сказал, я жду от вам предложений Айрат Разифович, — обратился к министру здравоохранения Башкирии Радий Хабиров.

В свою очередь глава ведомства отметим, что проект модернизации скорой помощи уже подготовлен.

#Элина Сайфранова
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