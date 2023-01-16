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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:40

Updated Сегодня, 08:40

В Уфе установят памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову

Сегодня, 08:38
Фото: mkset.ru
Автором памятника будет скульптор Салават Щербаков.

В Уфе установят памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову, который скончался в ночь с 11 на 12 января. 

Как сообщил Радий Хабиров в ходе оперативного совещания, изготовит памятник скульптор Салават Щерьаков. Отметим, что он также является автором памятника генералу Шаймуратову. 

Так, мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву глава поручил в течение трех дней представить предложения по данному вопросу. 

Напомним, что в минувшую пятницу в Уфе простились с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовы. По этому случаю в столицу республики прилетел президент России Владимир Путин, а также президент Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики Минтимер Шаймиев.

О том, как проходил траурный митинг в репортаже Mkset. 

#Элина Сайфранова
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