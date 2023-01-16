Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
В Уфе установят памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову, который скончался в ночь с 11 на 12 января.
Как сообщил Радий Хабиров в ходе оперативного совещания, изготовит памятник скульптор Салават Щерьаков. Отметим, что он также является автором памятника генералу Шаймуратову.
Так, мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву глава поручил в течение трех дней представить предложения по данному вопросу.
Напомним, что в минувшую пятницу в Уфе простились с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовы. По этому случаю в столицу республики прилетел президент России Владимир Путин, а также президент Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики Минтимер Шаймиев.
О том, как проходил траурный митинг в репортаже Mkset.