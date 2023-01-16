В Уфе установят памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову

Напомним, что в минувшую пятницу в Уфе простились с первым президентом Башкирии Муртазой Рахимовы. По этому случаю в столицу республики прилетел президент России Владимир Путин, а также президент Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики Минтимер Шаймиев.