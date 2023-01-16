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Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
В Уфе 338 жилых домов остались без электроснабжение
Сегодня, 11:54
Фото: Николай Русанов / 1MI
Аварийное отключение электроэнергии произошло в Кировском районе города
Жителям 338 домов частного сектора в Кировском районе Уфы временно отключили электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Сообщается, что подача электроэнергии временно прекращена в жилые дома по улицам Пугачева, Армавирской, Некрасова и Нечаева.
Как сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе администрации Кировского района, предварительно, причина аварийного отключения в повреждении кабеля.
UPD: в администрации Кировского района сообщили, что электроснабжение уже восстановлено по основной линии.
#Азамат Нухов
#Город
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