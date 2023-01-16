В Италии арестовали главу «Коза ностра» Денаро

В начале лета минувшего года журналисты RT провели опрос жителей Палермо, выяснив их мнение по поводу выхода на свободу мафиози Джованни Бруски. Известно, что этот преступник также входил в синдикат «Коза ностра» и имеет отношение к множеству жестоких убийств.