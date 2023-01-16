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Posted Сегодня, 17:34

Published Сегодня, 17:34

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

В Италии арестовали главу «Коза ностра» Денаро

Сегодня, 17:34
В Италии арестовали Маттео Мессина Денаро, главу мафии «Коза ностра», который считается одним из самых опасных представителей уголовного мира страны.

Преступника, скрывавшегося с 1993 года, обнаружили на Сицилии в одной из частных клиник Палермо. Данные были опубликованы агентством ASNA. Об этом сообщает Russian.rt.com.

В начале лета минувшего года журналисты RT провели опрос жителей Палермо, выяснив их мнение по поводу выхода на свободу мафиози Джованни Бруски. Известно, что этот преступник также входил в синдикат «Коза ностра» и имеет отношение к множеству жестоких убийств.

Мафиозный главарь провел 25 лет в тюрьме, после чего был освобожден условно-досрочно.

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