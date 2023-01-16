В Италии арестовали главу «Коза ностра» Денаро

Posted Сегодня, 17:34
Published Сегодня, 17:34
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
Преступника, скрывавшегося с 1993 года, обнаружили на Сицилии в одной из частных клиник Палермо. Данные были опубликованы агентством ASNA. Об этом сообщает Russian.rt.com.
В начале лета минувшего года журналисты RT провели опрос жителей Палермо, выяснив их мнение по поводу выхода на свободу мафиози Джованни Бруски. Известно, что этот преступник также входил в синдикат «Коза ностра» и имеет отношение к множеству жестоких убийств.
Мафиозный главарь провел 25 лет в тюрьме, после чего был освобожден условно-досрочно.