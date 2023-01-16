В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за необоснованного переноса сроков капремонта

Сообщается, что жильцы многоквартирного дома по улице Южная в городе Туймазы начиная с 2019 года неоднократно обращались в районную администрацию с жалобами теплосохранность дома. Жители дома настаивали на проведении ремонта фасада здания. По их словам, температура воздуха в помещениях значительно снижалась в зимний период на фоне теплопотерь через швы и панели дома. В июле 2022 года на общедомовом собрании было решено провести капитальный ремонт здания в 2021 году. Примечательно, что изначально ремонт был запланирован на 2023–2025 годы.