В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за необоснованного переноса сроков капремонта

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
В Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
Сообщается, что жильцы многоквартирного дома по улице Южная в городе Туймазы начиная с 2019 года неоднократно обращались в районную администрацию с жалобами теплосохранность дома. Жители дома настаивали на проведении ремонта фасада здания. По их словам, температура воздуха в помещениях значительно снижалась в зимний период на фоне теплопотерь через швы и панели дома. В июле 2022 года на общедомовом собрании было решено провести капитальный ремонт здания в 2021 году. Примечательно, что изначально ремонт был запланирован на 2023–2025 годы.
Несмотря на это комиссия по вопросам капитального ремонта вынесла решение о переносе сроков капитального ремонта на 2038-2040, тем самым проигнорировав вышеуказанные обстоятельства, а заодно нарушив права и законные интересы жильцов.
В настоящее время сотрудники ведомства исследуют условия проживания в доме, устанавливают степень его износа, а также основания, на основе которых сроки ремонта были перенесены. Также правовую оценку дадут действиям должностных лиц, принимавших данное решение.