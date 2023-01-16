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Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

В Башкирии возбуждено уголовное дело из-за необоснованного переноса сроков капремонта

Сегодня, 15:29
Фото: 1MI
Жильцы многоквартирного дома в Туймазах на общедомовом собрании приняли решение о проведении ремонта в 2021 году, однако комиссия по вопросам капитального ремонта перенесла ремонт на 2038–2041 годы

В Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Сообщается, что жильцы многоквартирного дома по улице Южная в городе Туймазы начиная с 2019 года неоднократно обращались в районную администрацию с жалобами теплосохранность дома. Жители дома настаивали на проведении ремонта фасада здания. По их словам, температура воздуха в помещениях значительно снижалась в зимний период на фоне теплопотерь через швы и панели дома. В июле 2022 года на общедомовом собрании было решено провести капитальный ремонт здания в 2021 году. Примечательно, что изначально ремонт был запланирован на 2023–2025 годы.

Несмотря на это комиссия по вопросам капитального ремонта вынесла решение о переносе сроков капитального ремонта на 2038-2040, тем самым проигнорировав вышеуказанные обстоятельства, а заодно нарушив права и законные интересы жильцов.

В настоящее время сотрудники ведомства исследуют условия проживания в доме, устанавливают степень его износа, а также основания, на основе которых сроки ремонта были перенесены. Также правовую оценку дадут действиям должностных лиц, принимавших данное решение.  

#Азамат Нухов#Общество
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