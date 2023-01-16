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Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме пострадало двое детей

Сегодня, 04:30
Фото: МЧС по РБ
Дети были доставлены в больницу, сообщает МЧС Башкирии.

Утром 16 января в Туймазах произошел пожар в многоквартирном доме по улице Кольцевой. По данным МЧС Башкирии, когда прибыли спасатели, горела однокомнатная квартира на первом этаже.

Открытое горение было ликвидировано в течение 20 минут. В результате инцидента пострадали два мальчика 2010 года рождения и 2011, они были госпитализированы в Туймазинскую ЦРБ.

Кроме того, из зоны опасных действий было спасено 18 человек, четверо из которых дети. При помощи автоподъемника спасено 11 человек, самостоятельно эвакуировались 15 человек.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее, в Уфе полностью сгорел дом, по придавленным данным, инцидент произошел из-за обогревателя. 

В Уфе полностью сгорел дом из-за обогревателя
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#Элина Сайфранова#Происшествия
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