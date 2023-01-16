В Башкирии при пожаре в многоквартирном доме пострадало двое детей

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Утром 16 января в Туймазах произошел пожар в многоквартирном доме по улице Кольцевой. По данным МЧС Башкирии, когда прибыли спасатели, горела однокомнатная квартира на первом этаже.
Открытое горение было ликвидировано в течение 20 минут. В результате инцидента пострадали два мальчика 2010 года рождения и 2011, они были госпитализированы в Туймазинскую ЦРБ.
Кроме того, из зоны опасных действий было спасено 18 человек, четверо из которых дети. При помощи автоподъемника спасено 11 человек, самостоятельно эвакуировались 15 человек.
Причины пожара устанавливаются.
Ранее, в Уфе полностью сгорел дом, по придавленным данным, инцидент произошел из-за обогревателя.