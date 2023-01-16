УФАС Башкирии признало рекламу ЖК «Видинеевский» как нарушающую Закон о рекламе

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:14
Антимонопольная служба признала скандальную рекламу ЖК «Видинеевский», как нарушающую Закон о рекламе. Как сообщает пресс-служба УФАС Башкирии, решение было принято 29 декабря на заочном заседании Экспертного совет по рекламе большинством голосов.
В частности, на обсуждение был вынесен баннер ЖК, размещенный на участке трассы Уфа-Аэропорт, «на предмет наличия в рекламе бранных слов и непристойных выражений».
Напомним, что Mkset обратил внимание на баннеры с неоднозначной игрой слов, которые были размещены на улицах города, еще минувшим летом. Тогда в лучших традициях рекламы «нулевых» застройщик предлагал расшифровать загаданное слово: «Пока другие п***яд деньги», «За***сь с другими», и «В Видинеевском за***сь». Спустя время застройщик раскрыл «засекреченные слова» — ими оказались «просят» и «заселись».
К слову, в каждом рекламном баннере компания-застройщик АО «УЗЭМИК» поясняла, что ребусы и слоганы не содержат ненормативную лексику.