УФАС Башкирии признало рекламу ЖК «Видинеевский» как нарушающую Закон о рекламе

Напомним, что Mkset обратил внимание на баннеры с неоднозначной игрой слов, которые были размещены на улицах города, еще минувшим летом. Тогда в лучших традициях рекламы «нулевых» застройщик предлагал расшифровать загаданное слово: «Пока другие п***яд деньги», «За***сь с другими», и «В Видинеевском за***сь». Спустя время застройщик раскрыл «засекреченные слова» — ими оказались «просят» и «заселись».