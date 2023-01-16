mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

УФАС Башкирии признало рекламу ЖК «Видинеевский» как нарушающую Закон о рекламе

Сегодня, 06:11
Фото: УФАС Башкирии
Решение было принято в конце декабря 2022 года, сообщает пресс-служба УФАС Башкирии.

Антимонопольная служба признала скандальную рекламу ЖК «Видинеевский», как нарушающую Закон о рекламе. Как сообщает пресс-служба УФАС Башкирии, решение было принято 29 декабря на заочном заседании Экспертного совет по рекламе большинством голосов.

В частности, на обсуждение был вынесен баннер ЖК, размещенный на участке трассы Уфа-Аэропорт, «на предмет наличия в рекламе бранных слов и непристойных выражений».

Напомним, что Mkset обратил внимание на баннеры с неоднозначной игрой слов, которые были размещены на улицах города, еще минувшим летом. Тогда в лучших традициях рекламы «нулевых» застройщик предлагал расшифровать загаданное слово: «Пока другие п***яд деньги», «За***сь с другими», и «В Видинеевском за***сь». Спустя время застройщик раскрыл «засекреченные слова» — ими оказались «просят» и «заселись».

К слову, в каждом рекламном баннере компания-застройщик АО «УЗЭМИК» поясняла, что ребусы и слоганы не содержат ненормативную лексику.

Уфимцев возмутили рекламные баннеры по всему городу с неоднозначным посланием
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Жены мобилизованных из Башкирии пожаловались Хабирову на условия на передовой
Сегодня, 10:30
Мороз, толпы людей, море цветов и Путин: как Башкирия прощалась с Муртазой Рахимовым
13 января 14:44
Глава Башкирии назвал «справедливыми» жалобы на отключение электричества в домах
Сегодня, 07:30
Стало известно, какая погода ждёт жителей Башкирии в начале недели
Вчера, 05:09
Владимир Путин поручил модернизировать службу скорой помощи в Башкирии
Сегодня, 07:15
Стала известна дата похорон уроженца Башкирии «безбашенного Фаниса»
Сегодня, 07:06