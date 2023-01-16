Стала известна дата похорон уроженца Башкирии «безбашенного Фаниса»

К слову, известность мужчина получил после того как, по информации муниципалитета, один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Также во время обстрела базы батальона Фаниса Хусаинова контузило, однако он вытащил раненого сослуживца из-под развалин и доставил в военный госпиталь.

Кроме того, погибший в интервью главному редактору «Башкирской энциклопедии» заявлял, что его не сразу взяли в добровольцы из-за имевшейся у него судимости, однако он «постарался, чтобы его взяли».