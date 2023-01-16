Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Стала известна дата похорон уроженца Башкирии «безбашенного Фаниса». Как сообщили Mkset в администрации Татышлинского района прощание с мужчиной состоится завтра, 17 января, в 11:00. Похороны были перенесены в связи с задержкой вылета борта из Ростова.
Слухи о смерти Фаниса Хусаинова распространились еще в декабре прошлого года, однако на тот момент достоверно об этом еще не было известно. Официально о кончине уроженца Татышлинского района власти сообщили лишь 14 января.
Известно, что Фанис Хусаинов окончил сельхозколледж, с 2016 по 2017 гг. проходил службу в армии, а в 2022 года отправился на специальную военную операцию, служил в составе батальона «Барс 17».
К слову, известность мужчина получил после того как, по информации муниципалитета, один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Также во время обстрела базы батальона Фаниса Хусаинова контузило, однако он вытащил раненого сослуживца из-под развалин и доставил в военный госпиталь.
Кроме того, погибший в интервью главному редактору «Башкирской энциклопедии» заявлял, что его не сразу взяли в добровольцы из-за имевшейся у него судимости, однако он «постарался, чтобы его взяли».
— Лежал, лежал перед телевизором и пошёл в военкомат. Меня сначала не взяли в батальон Шаймуратова — судимость была. Но я постарался, чтобы меня взяли. Мама же нас для этого рожала, а не для того, чтобы дома лежать, - заявлял Фанис Хусаинов.