Следователь из Башкирии назвал две версии, почему до сих пор не найдено тело Мазова

— Учитывая его образование в сочетании с маниакальной наклонностью, не исключаю, что скончался он не в воде. Также я не исключаю способ самоубийства такой, чтобы тело никогда не нашли, — Евгений Лагацкий.

Лаганский утверждает, что в последнее время Артем Мазов жил с маниакальной идеей — расправиться с детьми ради мести жене, а также для того, чтобы «его услышали».

— Я не удивлюсь, что он не в реке это сделал. Да, он утопил детей, но сам каким образом покончил с собой — пока вопрос. Но я уверен, что Мазов свел счеты с жизнью. Кстати, он работал на технической должности, и полагаю, мы не можем найти тело не потому, что не там ищем, а его просто сложно обнаружить из-за способа, — утверждает Евгений Лагацкий.

Следователь также ставит под сомнение версию, что мужчина жив и скрывается, так как исчезнуть, не оставив следа, невозможно «с точки зрения границ». Тем не менее версия ежемесячно проверяется, но для самого Лагацкого она «не на первом месте».

Напомним, что в злополучный день мужчина после ссоры с женой пропал вместе с двумя сыновьями 5 и 8 лет. Установлено, что в день пропажи мужчина приобрел в строительном магазине веревку. На следующий день супруга обратилась в полицию. Спустя два дня семейный автомобиль был найден за поселком Максимовка, а позднее — отпечатки пальцев Артема Мазова под Уфой.

Спустя полгода поисков тела мальчиков были обнаружены в водоемах Уфы. Известно, что одного их детей нашли вечером 19 июня 2020 года в реке Уфа на территории Калининского района, а его брата утром 20 июня в реке Белая на территории Демского района. Между тем, сам Артем Мазов до сих пор не найден, он объявлен в федеральный розыск в рамках уголовного дела об убийстве.

Всех, кто обладает какой-либо информацией просят обратиться в полицию по телефонам (347) 279-33-85, 279- 33-78, дежурная часть МВД по РБ 279- 39-02, или 102. Отметим, что за информацию, способствующую установлению местонахождения Артема Мазова ранее было объявлено вознаграждение.