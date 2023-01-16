Следком Башкирии просит передать ему материалы дела о ДТП с тремя погибшими

Напомним, что в воскресенье на 10 километре дороги Кропачева-Месягутово-Ачит столкнулись встречные автомобили «Газель» и «Черри», после чего оба автомобиля отбросило в припаркованные поблизости грузовики. В результате два человека погибло на месте, а 12-летний подросток скончался по пути в больницу.