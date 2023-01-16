Ребенок получил глубокие раны в результате нападения собаки в Башкирии

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В Иглинском районе республики собака напала на десятилетнюю девочку. В результате нападения девочка получила глубокие раны. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам статьи о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.
По информации ведомства, что собака напала на девочку, когда та находилась во дворе частного дома своей подруги в селе Тавтиманово. Отмечается, что собака была не на привязи и без намордника.
В рамках расследования сотрудники ведомства предстоит допросить пострадавшую, ее родителей, владельцев собаки и других очевидцев, провести в отношении подростка судебно-медицинскую экспертизу.