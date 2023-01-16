Ребенок получил глубокие раны в результате нападения собаки в Башкирии

По информации ведомства, что собака напала на девочку, когда та находилась во дворе частного дома своей подруги в селе Тавтиманово. Отмечается, что собака была не на привязи и без намордника.



В рамках расследования сотрудники ведомства предстоит допросить пострадавшую, ее родителей, владельцев собаки и других очевидцев, провести в отношении подростка судебно-медицинскую экспертизу.



