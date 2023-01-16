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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Ребенок получил глубокие раны в результате нападения собаки в Башкирии

Сегодня, 14:30
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Собака находилась во дворе частного дома не на привязи и без намордника

В Иглинском районе республики собака напала на десятилетнюю девочку. В результате нападения девочка получила глубокие раны. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по признакам статьи о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По информации ведомства, что собака напала на девочку, когда та находилась во дворе частного дома своей подруги в селе Тавтиманово. Отмечается, что собака была не на привязи и без намордника. 

В рамках расследования сотрудники ведомства предстоит допросить пострадавшую, ее родителей, владельцев собаки и других очевидцев, провести в отношении подростка судебно-медицинскую экспертизу.  

#Азамат Нухов#Происшествия
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