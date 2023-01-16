Ракицкий совершил возвращение в «Шахтер»

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вернулся в донецкий «Шахтер».
По информации «Советского спорта», ссылающегося на пресс-службу «горняков», украинец подписал соглашение с оранжево-черными до конца текущего сезона. Воспитанник вернулся в родную команду спустя четыре года.
Напомним, что Ракицкий находился без клуба с декабря 2022 года после того, как прекратил свое сотрудничество с «Аданой Демирспор». В нынешнем сезоне на счету футболиста девять проведенных встреч и один ассист.