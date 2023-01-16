mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:27

Published Сегодня, 18:27

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Ракицкий совершил возвращение в «Шахтер»

Сегодня, 18:27
Фото: pxhere.com
33-летний игрок покинул украинский клуб в 2019 году.

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вернулся в донецкий «Шахтер». 

По информации «Советского спорта», ссылающегося на пресс-службу «горняков», украинец подписал соглашение с оранжево-черными до конца текущего сезона. Воспитанник вернулся в родную команду спустя четыре года. 

Напомним, что Ракицкий находился без клуба с декабря 2022 года после того, как прекратил свое сотрудничество с «Аданой Демирспор». В нынешнем сезоне на счету футболиста девять проведенных встреч и один ассист.

Подпишитесь
Жены мобилизованных из Башкирии пожаловались Хабирову на условия на передовой
Сегодня, 10:30
Мороз, толпы людей, море цветов и Путин: как Башкирия прощалась с Муртазой Рахимовым
13 января 14:44
Глава Башкирии назвал «справедливыми» жалобы на отключение электричества в домах
Сегодня, 07:30
Стало известно, какая погода ждёт жителей Башкирии в начале недели
Вчера, 05:09
Владимир Путин поручил модернизировать службу скорой помощи в Башкирии
Сегодня, 07:15
Стала известна дата похорон уроженца Башкирии «безбашенного Фаниса»
Сегодня, 07:06