Памятник Рахимову, работа скорой помощи и убийство из-за блокнота

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Власти намерены установить в Уфе памятник первому президенту республики Башкортостан Муртазе Рахимову. Так, сити-менеджеру Ратмиру Мавлиеву было поручено в течение трёх дней подготовить предложения по данному вопросу. Известно, что автором памятника станет скульптор Салават Щербаков, ранее создавший памятник генералу Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе.
Как сообщал ранее Mkset, в ходе визита в Уфу президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым. Как стало известно сегодня, одной из тем, на которую Владимир Путин обратил особое внимание, стала организация работы скорой помощи в регионе. Так, глава республики обратился к министру здравоохранения РБ Айрату Рахматуллину, отметив, что ждет от него предложений по данному вопросу.
Глава республики Радий Хабиров назвал справедливыми возмущения жителей республики в связи с отсутствием электричества в домах. Отметим, что жители республики в зимний период неоднократно жаловались на отключения электроэнергии. Примечательно, что аварийное отключение электроэнергии затронуло сегодня жителей более чем 300 домов в частном секторе Кировского района.
В Уфе 18-летний парень заерзал собственную мать после того, как та в ходе уборки выбросила его блокнот. По информации телеграм-канала Mash Batash, в блокноте парня были записаны логины-пароли.
Сегодня стало известна дата прощания с Фанисом Хусаиновым — добровольцем, получившим прозвище «безбашенный Фанис» после того, как вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Как сообщили Mkset в администрации Татышлинского района прощание с мужчиной состоится завтра, 17 января, в 11:00. Похороны были перенесены в связи с задержкой вылета борта из Ростова.