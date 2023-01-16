Памятник Рахимову, работа скорой помощи и убийство из-за блокнота

Как сообщал ранее Mkset, в ходе визита в Уфу президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой республики Радием Хабировым. Как стало известно сегодня, одной из тем, на которую Владимир Путин обратил особое внимание, стала организация работы скорой помощи в регионе. Так, глава республики обратился к министру здравоохранения РБ Айрату Рахматуллину, отметив, что ждет от него предложений по данному вопросу.