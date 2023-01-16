ОK.ru и «Глазами инженера» запустили проект по архитектурным стилям для начинающих

Первая видеоэкскурсия пройдет 16 января и будет посвящена авангарду. Из нее пользователи узнают, как в здании дома-коммуны на улице Орджоникидзе воплотились все принципы современной архитектуры, сформулированные архитектором Ле Корбюзье: ножки-опоры, плоские кровли, свободные планировки и фасады, ленточные окна. В видео 18 января расскажут, как выбирали места для строительства сталинских высоток, из какого материала выполнена отделка фасада высотки у Красных ворот, а также в чем ключевые отличия сталинского «большого стиля». 20 января на примере микрорайона Северное Чертаново пользователи рассмотрят, как модернизм взаимодействует с ландшафтным дизайном и предлагает для горожан подземные проезды и парковки, а также зимние и летние сады.