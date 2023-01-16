Колобанов: Снизится объем газа, экспортируемого из РФ за рубеж

Posted Сегодня, 17:35
Published Сегодня, 17:35
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
Колобанов рассказал сотрудникам РИА Новости о том, что, вероятно, общий объем газа поставляемого в дальнее зарубежье в текущем году по трубопроводу, составит не более 70 млрд м куб.
Также приводятся прогнозы Александра Власова, кандидата технических наук, которые он озвучил в интервью представителям ФБА «Экономика сегодня». Специалист убежден, что в этом году в Российской Федерации продолжится процесс наращивания экспорта энергоресурсов в дружественные государства. Об этом пишет Russian.rt.com.