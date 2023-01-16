Колобанов: Снизится объем газа, экспортируемого из РФ за рубеж

Также приводятся прогнозы Александра Власова, кандидата технических наук, которые он озвучил в интервью представителям ФБА «Экономика сегодня». Специалист убежден, что в этом году в Российской Федерации продолжится процесс наращивания экспорта энергоресурсов в дружественные государства. Об этом пишет Russian.rt.com.