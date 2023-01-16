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Posted Сегодня, 17:35

Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 17:37

Updated Сегодня, 17:37

Колобанов: Снизится объем газа, экспортируемого из РФ за рубеж

Сегодня, 17:35
По данным, предоставленным Сергеем Колобановым, замдиректора «Центра экономики отраслей ТЭК» ЦСР, в текущем году снижение объема газа, поставляемого по трубопроводу из РФ в страны дальнего зарубежья может достигнуть 30%.

Колобанов рассказал сотрудникам РИА Новости о том, что, вероятно, общий объем газа поставляемого в дальнее зарубежье в текущем году по трубопроводу, составит не более 70 млрд м куб.

Также приводятся прогнозы Александра Власова, кандидата технических наук, которые он озвучил в интервью представителям ФБА «Экономика сегодня». Специалист убежден, что в этом году в Российской Федерации продолжится процесс наращивания экспорта энергоресурсов в дружественные государства. Об этом пишет Russian.rt.com.

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