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Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:50

Updated Сегодня, 07:50

Хабиров поручил досконально прорабатывать жалобы на меры поддержки для участников СВО

Сегодня, 07:47
Фото: 1MI
Поручение глава региона отдал в ходе оперативного совещания.

Радий Хабиров поручил главе ЦУРа Елене Прочарковской досконально прорабатывать каждую жалобу на меры поддержки для участников специальной военной операции.

— В этой работе нет мелочей вообще. Даже единичные случаи обращений, может быть даже где-то потом это оказаться не так. Досконально разбираться в каждом случае обращения, сразу выходить на ведомство, которое этим занимается. Мы пока приняли вот такой объем мер, дальше будем смотреть, но они должны безупречно работать, — Радий Хабиров.

 

#Элина Сайфранова
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