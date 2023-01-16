Хабиров поручил досконально прорабатывать жалобы на меры поддержки для участников СВО

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
Радий Хабиров поручил главе ЦУРа Елене Прочарковской досконально прорабатывать каждую жалобу на меры поддержки для участников специальной военной операции.
— В этой работе нет мелочей вообще. Даже единичные случаи обращений, может быть даже где-то потом это оказаться не так. Досконально разбираться в каждом случае обращения, сразу выходить на ведомство, которое этим занимается. Мы пока приняли вот такой объем мер, дальше будем смотреть, но они должны безупречно работать, — Радий Хабиров.