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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Глава Башкирии похвалил мэра Уфы за уборку снега в городе

Сегодня, 08:12
Фото: 1MI
Об этом Радий Хабиров заявил на оперативном совещании в ЦУРе.

Сегодня, 16 января, Радий Хабиров в ходе совещания в ЦУРе похвалил работу мэра Уфы во время обильных снегопадов. Однако отдал поручение «доубирать» оставшийся снег во дворах.

Напомним, что в Уфе за первые пять дней января выпала почти месячная норма осадков - 93%. В частности, снегопад 2 января вывел на уборку со снегом сотни машин коммунальных служб и дорожных рабочих. Последствия непогоды ощущались уфимцами еще спустя несколько дней - машинам местных жителей практически невозможно было выбраться из «снежного плена», а уборка велась лишь на очень ограниченных территориях.

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#Элина Сайфранова
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