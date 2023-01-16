Глава Башкирии похвалил мэра Уфы за уборку снега в городе

Напомним, что в Уфе за первые пять дней января выпала почти месячная норма осадков - 93%. В частности, снегопад 2 января вывел на уборку со снегом сотни машин коммунальных служб и дорожных рабочих. Последствия непогоды ощущались уфимцами еще спустя несколько дней - машинам местных жителей практически невозможно было выбраться из «снежного плена», а уборка велась лишь на очень ограниченных территориях.