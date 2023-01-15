В Башкирии в результате ДТП 10-летний мальчик получил серьёзные травмы

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Десятилетний мальчик был госпитализирован в результате ДТП в городе Янаул. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
Сообщается, что инцидент произошел днем ранее на улице Победы. Мужчина за рулем иномарки «Toyota Corolla» допустил наезд на мальчика в возрасте десяти лет. Предполагается, что ребенок попытался перебежать через автодорогу в неустановленном месте.
Пострадавший был направлен в хирургическое отделение Нефтекамской больницы. За комментарием о самочувствии ребенка Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Мы опубликуем ответ сразу после получения.