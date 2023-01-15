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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

В Башкирии в результате ДТП 10-летний мальчик получил серьёзные травмы

Сегодня, 08:13
Фото: 1MI
Ребенка направили в хирургическое отделение больницы города Нефтекамск

Десятилетний мальчик был госпитализирован в результате ДТП в городе Янаул. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Сообщается, что инцидент произошел днем ранее на улице Победы. Мужчина за рулем иномарки «Toyota Corolla» допустил наезд на мальчика в возрасте десяти лет. Предполагается, что ребенок попытался перебежать через автодорогу в неустановленном месте.

Пострадавший был направлен в хирургическое отделение Нефтекамской больницы. За комментарием о самочувствии ребенка Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Мы опубликуем ответ сразу после получения.  

Фото: Владимир Севастьянов/ Telegram
#Азамат Нухов#Происшествия
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