В Башкирии в результате ДТП 10-летний мальчик получил серьёзные травмы

Сообщается, что инцидент произошел днем ранее на улице Победы. Мужчина за рулем иномарки «Toyota Corolla» допустил наезд на мальчика в возрасте десяти лет. Предполагается, что ребенок попытался перебежать через автодорогу в неустановленном месте.