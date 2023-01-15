Техническую неисправность выявили на самолете направлявшемся из Иркутска в Уфу

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
На самолете А-320, направлявшемся в Уфу из Иркутска, была обнаружена неисправность в работе системы кондиционирования. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Сообщается, что неисправность выявили на этапе предварительного старта, после чего самолет был отправлен на стоянку. По информации телеграм-канала, эксплуатантом воздушного судна, выполнявшего рейс SBI6363 Иркутск — Уфа, является АО «Авиакомпания «Сибирь».