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Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Техническую неисправность выявили на самолете направлявшемся из Иркутска в Уфу

Сегодня, 10:19
Фото: 1MI
Неисправность в системе кондиционирования обнаружили на предварительном старте

На самолете А-320, направлявшемся в Уфу из Иркутска, была обнаружена неисправность в работе системы кондиционирования. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Сообщается, что неисправность выявили на этапе предварительного старта, после чего самолет был отправлен на стоянку. По информации телеграм-канала, эксплуатантом воздушного судна, выполнявшего рейс SBI6363 Иркутск — Уфа,  является АО «Авиакомпания «Сибирь».

#Азамат Нухов#Общество
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