Стало известно состояние здоровья мальчика, пострадавшего ранее в ДТП в Башкирии

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Состояние здоровья мальчика, пострадавшего днем ранее в ДТП в городе Янаул, медики оценивают как стабильное. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
— Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Была проведена консультация с хирургами РДКБ. Тактика лечения согласована, — прокомментировали состояние ребенка в Министерстве здравоохранения.
Напомним, инцидент произошел вечером 14 января в городе Янаул. Водитель иномарки допустил наезд на десятилетнего мальчика, предварительно, переходившего дорогу в неустановленном месте.