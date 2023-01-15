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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Стало известно состояние здоровья мальчика, пострадавшего ранее в ДТП в Башкирии

Сегодня, 10:26
Фото: 1MI
Ранее ребенка направили в хирургическое отделение больницы города Нефтекамск

Состояние здоровья мальчика, пострадавшего днем ранее в ДТП в городе Янаул, медики оценивают как стабильное. Об этом Mkset сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

— Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Была проведена консультация с хирургами РДКБ. Тактика лечения согласована, — прокомментировали состояние ребенка в Министерстве здравоохранения.

Напомним, инцидент произошел вечером 14 января в городе Янаул. Водитель иномарки допустил наезд на десятилетнего мальчика, предварительно, переходившего дорогу в неустановленном месте.

#Азамат Нухов#Общество
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