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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Стало известно, какая погода ждёт жителей Башкирии в начале недели

Сегодня, 05:09
Фото: Максим Кондратьев / 1MI
Местами температура воздуха составит до -5 градусов Цельсия

После периода аномальных морозов в Башкирии постепенно восстанавливается привычный для зимы температурный режим. О том, какая погода ждёт жителей республики в ближайшие дни, рассказали синоптики Башгидрометцентра.

Так, в воскресенье, 15 января, температура воздуха днем составит в среднем -9, -14 градусов Цельсия. Существенных осадков в ближайшие 244 часа не предвидится.  Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В понедельник, 16 января, температура воздуха ночью составит -13, -18 градусов, однако синоптики отмечают, что местами столбики термометров опустятся до -25. Днём ожидается -10, -15 градусов, местами температура воздуха составит -5 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный.

Во вторник, 17 января, температура воздуха ночью -13, -18 градусов, местами до -20, -25. Днем -10, -15 градусов, местами до — 5. Ветер юго-западный, южный умеренный.

#Азамат Нухов#Город
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