Стало известно, какая погода ждёт жителей Башкирии в начале недели

Так, в воскресенье, 15 января, температура воздуха днем составит в среднем -9, -14 градусов Цельсия. Существенных осадков в ближайшие 244 часа не предвидится. Ветер юго-западный, южный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.