На автодороге в Башкирии произошло ДТП с пассажирским автобусом

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
ДТП с участием пассажирского автобуса и УАЗом произошло сегодня около девяти часов утра в Кармаскалинском районе республики. Автомобили столкнулись на седьмом километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Об этом сообщил в соцсетях глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.
По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter при выполнении обгона столкнулся с УАЗом, двигаясь в попутном направлении, поворачивал налево. Сообщается, что в салоне автобуса находилось двое пассажиров, одна из которых обратилась за помощью медиков.
Ранее стало известно, что в результате ДТП в городе Янаул медицинская помощь потребовалась десятилетнему мальчику. На ребенка, предварительно, переходившего дорогу в неустановленном месте, совершил наезд водитель иномарки.