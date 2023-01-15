На автодороге в Башкирии произошло ДТП с пассажирским автобусом

ДТП с участием пассажирского автобуса и УАЗом произошло сегодня около девяти часов утра в Кармаскалинском районе республики. Автомобили столкнулись на седьмом километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Об этом сообщил в соцсетях глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter при выполнении обгона столкнулся с УАЗом, двигаясь в попутном направлении, поворачивал налево. Сообщается, что в салоне автобуса находилось двое пассажиров, одна из которых обратилась за помощью медиков.