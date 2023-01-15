mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

На автодороге в Башкирии произошло ДТП с пассажирским автобусом

Сегодня, 10:04
Фото: Владимир Севастьянов/ Telegram

В Башкирии пассажирский автобус столкнулся с УАЗом

Одна из пассажирок автобуса обратилась за медицинской помощью

ДТП с участием пассажирского автобуса и УАЗом произошло сегодня около девяти часов утра в Кармаскалинском районе республики. Автомобили столкнулись на седьмом километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. Об этом сообщил в соцсетях глава ГИБДД Башкирии  Владимир Севастьянов. 

По предварительным данным, водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter при выполнении обгона столкнулся с УАЗом, двигаясь в попутном направлении, поворачивал налево.  Сообщается, что в салоне автобуса находилось двое пассажиров, одна из которых обратилась за помощью медиков. 

Фото: Владимир Севастьянов/ Telegram

Ранее стало известно, что в результате ДТП в городе Янаул медицинская помощь потребовалась десятилетнему мальчику. На ребенка, предварительно, переходившего дорогу в неустановленном месте, совершил наезд водитель иномарки. 

#Азамат Нухов#Происшествия
Подпишитесь
Мороз, толпы людей, море цветов и Путин: как Башкирия прощалась с Муртазой Рахимовым
13 января 14:44
Депутат Останина сообщила об отмене отсрочки для многодетных отцов
13 января 07:52
«У нас были добрые отношения»: Путин о первом президенте Башкирии Муртазе Рахимове
13 января 09:55
«Жить-то надо!»: золотые цитаты первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова
12 января 14:48
Благодаря ему Башкирия спокойно пережила 90-е. Чем запомнится эпоха Муртазы Рахимова
12 января 09:57
«Пороховая бочка»: как уфимцы из бараков годами ждут расселения и горят в пожарах
12 января 08:17