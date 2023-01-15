Более ста тысяч жителей республики посетили резиденцию Деда Мороза в Уфе

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Более ста тысяч жителей республики, а также гостей башкирской столицы из соседних регионов посетили резиденцию деда Мороза на набережной в Уфе. Об это сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.
По словам сити-менеджера, на данный момент сказочный персонаж уже покинул свою резиденцию в Уфе, но обещал вернуться в декабре. Проводы деда Мороза состоялись днем ранее — все желающие могли увидеть праздничный концерт, а также сделать памятные фотографии со сказочными героями.
Напомним, торжественное открытие рзиденции Деда Мороза в Уфе состоялось в конце декабря 2022 года. Подробнее о том, как это было, Mkset рассказывал здесь.