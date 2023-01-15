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Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Более ста тысяч жителей республики посетили резиденцию Деда Мороза в Уфе

Сегодня, 09:30
Фото: Ратмир Мавлиев/ Telegram
Резиденция сказочного персонажа вновь откроет свои двери для посетителей уже следующей зимой

Более ста тысяч жителей республики, а также гостей башкирской столицы из соседних регионов посетили резиденцию деда Мороза на набережной в Уфе. Об это сообщил мэр города Ратмир Мавлиев. 

По словам сити-менеджера, на данный момент сказочный персонаж уже покинул свою резиденцию в Уфе, но обещал вернуться в декабре. Проводы деда Мороза состоялись днем ранее — все желающие могли увидеть праздничный концерт, а также сделать памятные фотографии со сказочными героями.

Напомним, торжественное открытие рзиденции Деда Мороза в Уфе состоялось в конце декабря 2022 года. Подробнее о том, как это было, Mkset рассказывал здесь.

#Азамат Нухов#Город
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