Более ста тысяч жителей республики посетили резиденцию Деда Мороза в Уфе

По словам сити-менеджера, на данный момент сказочный персонаж уже покинул свою резиденцию в Уфе, но обещал вернуться в декабре. Проводы деда Мороза состоялись днем ранее — все желающие могли увидеть праздничный концерт, а также сделать памятные фотографии со сказочными героями.