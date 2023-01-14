Власти Башкирии подтвердили смерть мобилизованного «безбашенного Фаниса»

Напомним, что известность Хусаинов получит благодаря тому, что в составе батальона один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Кроме того, во время обстрела базы батальона молодого человека контузило, однако он вытащил раненого сослуживца из-под развалин и доставил в госпиталь.