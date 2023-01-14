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Posted Сегодня, 17:57

Published Сегодня, 17:57

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Власти Башкирии подтвердили смерть мобилизованного «безбашенного Фаниса»

Сегодня, 17:57
Фото: соцсети
Ранее информация о гибели мобилизованного была опубликована в ряде СМИ, однако власти ее не подтвердили.

Глава администрации Татышлинского района подтвердил гибель мобилизованного Фаниса Хусаинова, об этом он написал на своей странице ВКонтакте. Известно, что церемония прощания пройдет 16 января в 11:00 на площади РДК села Верхние Татышлы.

Ранее о гибели мобилизованного писали СМИ, но власти информацию не подтвердили. Стоит отметить, что 11 января глава Буль-Кайпановского сельсовета Флюр Зиннатуллин заявлял, что официального документа о гибели Фаниса Хусаинова еще нет. Однако информацию об этом подтверждали другие мобилизованные, уехавшие вместе с ним на СВО.

Тогда же и корреспонденту Mkset в администрации Татышлинского района сообщали, что официальной информации о смерти Фаниса Хусаинова нет.

Напомним, что известность Хусаинов получит благодаря тому, что в составе батальона один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Кроме того, во время обстрела базы батальона молодого человека контузило, однако он вытащил раненого сослуживца из-под развалин и доставил в госпиталь.

 
 

 

 

#Анастасия Денисенко#Происшествия#Мобилизация
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