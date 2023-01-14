Власти Башкирии подтвердили смерть мобилизованного «безбашенного Фаниса»

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Глава администрации Татышлинского района подтвердил гибель мобилизованного Фаниса Хусаинова, об этом он написал на своей странице ВКонтакте. Известно, что церемония прощания пройдет 16 января в 11:00 на площади РДК села Верхние Татышлы.
Ранее о гибели мобилизованного писали СМИ, но власти информацию не подтвердили. Стоит отметить, что 11 января глава Буль-Кайпановского сельсовета Флюр Зиннатуллин заявлял, что официального документа о гибели Фаниса Хусаинова еще нет. Однако информацию об этом подтверждали другие мобилизованные, уехавшие вместе с ним на СВО.
Тогда же и корреспонденту Mkset в администрации Татышлинского района сообщали, что официальной информации о смерти Фаниса Хусаинова нет.
Напомним, что известность Хусаинов получит благодаря тому, что в составе батальона один вышел на спецзадание против семи человек на БТР. Кроме того, во время обстрела базы батальона молодого человека контузило, однако он вытащил раненого сослуживца из-под развалин и доставил в госпиталь.