Владимир Путин обсудил с главой Башкирии строительство нового госпиталя для ветеранов

Известно, что старый лечебный корпус, который до сих пор принимает пациентов, был построен в 1860 году. В период Великой Отечественной войны помещение функционировало как эвакогоспиталь, а затем на этом же месте был организован Московский мединститут. На сегодняшний день здание изношено на 90% и лечебнице требуется скорейший переезд.