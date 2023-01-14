Владимир Путин обсудил с главой Башкирии строительство нового госпиталя для ветеранов

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 09:00
Президент Владимир Путин и глава республики Радий Хабиров на внеплановой рабочей встрече обсудили строительство нового здания госпиталя для ветеранов. Хабиров попросил включить медецинское учреждение в федеральную инвестиционную программу.
Согласно существующему проекту новой больницы, внутри помещения будут размещены 550 коек. Помимо госпиталя власти планируют открыть новую поликлинику, где за смену медики будут принимать до 300 посетителей. Общая площадь проекта составит 45 тысяч квадратов. Известно, что новые корпуса будут расположены на территории санатория «Зелёная роща». Открытие запланировано на 2024 год, когда будет отмечаться 450-летние республики.
Известно, что старый лечебный корпус, который до сих пор принимает пациентов, был построен в 1860 году. В период Великой Отечественной войны помещение функционировало как эвакогоспиталь, а затем на этом же месте был организован Московский мединститут. На сегодняшний день здание изношено на 90% и лечебнице требуется скорейший переезд.
Напомним, что внеплановая встреча двух руководителей состоялась 13 января. Владимир Путин прибыл в Уфу в связи с кончиной первого президента республики Муртазы Рахимова. В пятницу по этому случаю состоялась траурная прощальная церемония.