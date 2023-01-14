В Уфе состоится закрытие резиденции Деда Мороза

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
В Уфе состоятся проводы сказочного персонажа, об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев в своих соцсетях.
Начало праздничной программы запланировано на 20.00. Здесь организуют концерт и проводы сказочного волшебника до следующей зимы.
Праздничная программа состоится в восемь часов вечера: планируется концерт и проводы Деда Мороза до следующего нового года. Также до праздничной программы, на протяжении всего дня и вечера горожане могут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, сделав фотографии на память.
Ранее мы писали о том, как открылась резиденция и какие праздничные мероприятия ожидали детей в новом 2023 году.