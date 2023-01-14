mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

В Уфе состоится закрытие резиденции Деда Мороза

Сегодня, 10:04
Фото: 1MI
Уфимцы смогут проводить Деда Мороза сегодня вечером, 14 января.

В Уфе состоятся проводы сказочного персонажа, об этом сообщил мэр города Ратмир Мавлиев в своих соцсетях. 

Начало праздничной программы запланировано на 20.00. Здесь организуют концерт и проводы сказочного волшебника до следующей зимы.

Праздничная программа состоится в восемь часов вечера: планируется концерт и проводы Деда Мороза до следующего нового года. Также до праздничной программы, на протяжении всего дня и вечера горожане могут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, сделав фотографии на память. 

Ранее мы писали о том, как открылась резиденция и какие праздничные мероприятия ожидали детей в новом 2023 году. 

#Анастасия Денисенко#Общество#Уфа
Подпишитесь
Мороз, толпы людей, море цветов и Путин: как Башкирия прощалась с Муртазой Рахимовым
Вчера, 14:44
Депутат Останина сообщила об отмене отсрочки для многодетных отцов
Вчера, 07:52
«У нас были добрые отношения»: Путин о первом президенте Башкирии Муртазе Рахимове
Вчера, 09:55
«Жить-то надо!»: золотые цитаты первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова
12 января 14:48
Благодаря ему Башкирия спокойно пережила 90-е. Чем запомнится эпоха Муртазы Рахимова
12 января 09:57
«Пороховая бочка»: как уфимцы из бараков годами ждут расселения и горят в пожарах
12 января 08:17