В Уфе состоится закрытие резиденции Деда Мороза

Праздничная программа состоится в восемь часов вечера: планируется концерт и проводы Деда Мороза до следующего нового года. Также до праздничной программы, на протяжении всего дня и вечера горожане могут пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, сделав фотографии на память.