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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 10:03

Updated Сегодня, 10:03

В Башкирии на элеваторе произошел пожар из-за возгорания семечек

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI
в Белебее на элеваторе произошел пожар - в сушильной шахте загорелись семена подсолнечника.

В ночь с 13 на 14 января на элеваторе в городе Белебей произошел пожар. Как установили сотрудники МЧС, причиной послужило возгорание семян подсолнечника в сушильной шахте, объем которой составлял 6 квадратных метров. Как передает пресс-служба МЧС, обошлось без пострадавших и погибших. 

Ранее ночью в Уфе горел многоквартирный дом в Демском районе по улице Дагестанская. Одному пострадавшему потребовалась медицинская помощь. 

#Анастасия Денисенко#Происшествия
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