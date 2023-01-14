В Башкирии на элеваторе произошел пожар из-за возгорания семечек

В ночь с 13 на 14 января на элеваторе в городе Белебей произошел пожар. Как установили сотрудники МЧС, причиной послужило возгорание семян подсолнечника в сушильной шахте, объем которой составлял 6 квадратных метров. Как передает пресс-служба МЧС, обошлось без пострадавших и погибших.