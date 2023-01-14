Уфимцы предложили переименовать улицу в честь первого президента Башкирии Рахимова



«Отмечая заслуги выдающегося политического деятеля эпохи, принимая во внимание его заслуги перед народом и государством, просим Вас рассмотреть вопрос о наименовании в честь М. Г. Рахимова одного из проспектов столицы Республики Башкортостан.

В качестве варианта, предлагаем рассмотреть вопрос о переименовании проспекта Октября города Уфы. Считаем, что это данное решение будет явственным символом в увековечивании памяти дорогого сердцам башкортостанцев Муртазы Губайдулловича.», — говорится в обращении.



