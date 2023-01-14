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Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Уфимцы предложили переименовать улицу в честь первого президента Башкирии Рахимова

Сегодня, 11:44
Фото: 1MI
Жители Башкирии попросили у властей переименовать Проспект Октября в честь первого президента Башкирии. Свое обращение они оставили на сайте электронной приемной.

Инициативная группа жителей Уфы оставила обращение на сайте электронной приемной органов власти республики. В письме они просят «увековечить» память первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.


«Отмечая заслуги выдающегося политического деятеля эпохи, принимая во внимание его заслуги перед народом и государством, просим Вас рассмотреть вопрос о наименовании в честь М. Г. Рахимова одного из проспектов столицы Республики Башкортостан.
В качестве варианта, предлагаем рассмотреть вопрос о переименовании проспекта Октября города Уфы. Считаем, что это данное решение будет явственным символом в увековечивании памяти дорогого сердцам башкортостанцев Муртазы Губайдулловича.», — говорится в обращении. 

Напомним, что Муртаза Рахимов скончался на прошлой неделе. В пятницу, 13 октября, состоялась прощальная церемония с первым президентом Башкирии. Многие из жителей республики восприняли смерть политика как личную утрату. 

 

 

#Анастасия Денисенко#Общество#Башкортостан#Уфа
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